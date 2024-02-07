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Сегодня, 10:39

Бронзовый призер Олимпийских игр саночница Иванова не выступит на Спартакиаде

Алина Савинова
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Главный тренер сборной России по санному спорту Сергей Чудинов сообщил, что бронзовый призер Олимпиады 2022 года Татьяна Иванова пропустит Всероссийскую спартакиаду-2024.

«Татьяна Иванова не выступит на Спартакиаде. Мы ждем ее только на чемпионате России», — приводит ТАСС слова Чудинова.

Тренер отметил, что для участия в зимней Спартакиаде спортсменам необходимо выступить перед этим на нескольких российских стартах, однако Иванова в этом сезоне еще ни разу не выходила на трассу.

Всероссийская спартакиада по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2024 года состоится с 9 по 18 февраля в пяти регионах России. Она пройдет по 16 зимним олимпийским видам спорта, в которых будет разыграно 107 комплектов наград.

Источник: https://tass.ru/sport/19918693
Всероссийская Спартакиада 2024
Сергей Чудинов
Татьяна Иванова
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