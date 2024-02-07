Бронзовый призер Олимпийских игр саночница Иванова не выступит на Спартакиаде

Главный тренер сборной России по санному спорту Сергей Чудинов сообщил, что бронзовый призер Олимпиады 2022 года Татьяна Иванова пропустит Всероссийскую спартакиаду-2024.

«Татьяна Иванова не выступит на Спартакиаде. Мы ждем ее только на чемпионате России», — приводит ТАСС слова Чудинова.

Тренер отметил, что для участия в зимней Спартакиаде спортсменам необходимо выступить перед этим на нескольких российских стартах, однако Иванова в этом сезоне еще ни разу не выходила на трассу.

Всероссийская спартакиада по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2024 года состоится с 9 по 18 февраля в пяти регионах России. Она пройдет по 16 зимним олимпийским видам спорта, в которых будет разыграно 107 комплектов наград.