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12 февраля, 15:30

Богданов и Прохоров выиграли золото Спартакиады в соревнованиях саней-двоек

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Саночники Андрей Богданов и Юрий Прохоров выиграли Всероссийскую спартакиаду по зимним видам спорта в соревнованиях двоек, которые прошли в Сочи.

Богданов и Прохоров проехали дистанцию за 1 минуту 40,088 секунды. Второе место заняли Евгений Евдокимов и Семен Миков (1.40,486), третьими стали Александр Денисьев и Владислав Антонов (1.40,520).

Всероссийская зимняя Спартакиада сильнейших проходит с 8 по 18 февраля.

Всероссийская Спартакиада сильнейших 2024: основная информация

Всероссийская Спартакиада 2024
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