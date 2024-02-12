Богданов и Прохоров выиграли золото Спартакиады в соревнованиях саней-двоек

Саночники Андрей Богданов и Юрий Прохоров выиграли Всероссийскую спартакиаду по зимним видам спорта в соревнованиях двоек, которые прошли в Сочи.

Богданов и Прохоров проехали дистанцию за 1 минуту 40,088 секунды. Второе место заняли Евгений Евдокимов и Семен Миков (1.40,486), третьими стали Александр Денисьев и Владислав Антонов (1.40,520).

Всероссийская зимняя Спартакиада сильнейших проходит с 8 по 18 февраля.

Всероссийская Спартакиада сильнейших 2024: основная информация