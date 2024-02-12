Демченко и Михайленко победили в соревнованиях саней-двоек на Спартакиаде 2024

Саночницы Виктория Демченко и Олеся Михайленко выиграли золотые медали в соревнованиях двоек на Всероссийской спартакиаде 2024. Турнир проходит в Сочи.

Спортсменки прошли дистанцию за 1 минуту 23,199 секунды. Второе место заняли Екатерина Фомина и Полина Григорьева, показав время 1 минута 23,896 секунды. Третьими финишировали Дарья Верескун и Олеся Егорова (1.24,755).

У мужчин победу одержали Андрей Богданов и Юрий Прохоров.

Всероссийская зимняя Спартакиада сильнейших проходит с 8 по 18 февраля.

Всероссийская Спартакиада сильнейших 2024: основная информация