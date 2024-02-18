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Сегодня, 13:14

Павличенко отметил, что санному спорту в России с каждым пропущенным сезоном приходится все тяжелее

Алина Савинова
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Двукратный чемпион мира Семен Павличенко заявил, что российским саночникам для сохранения конкурентоспособности на международном уровне важно иметь возможность совершать спуски на всех имеющихся в мире трассах.

«Я продолжаю следить за международными соревнованиями, потому что люблю свой вид спорта. Но с каждым пропущенным сезоном, думаю, нам приходится все тяжелее. В физическом плане остаемся на прежнем высоком уровне, но сравнить сани с зарубежными мы лишены возможности. Без спусков на других трассах мы не можем понять, отстаем ли от соперников в техническом плане и насколько», — приводит ТАСС слова Павличенко.

Международная федерация санного спорта (FIL) в марте 2022 года отстранила российских саночников от участия в турнирах под эгидой организации.

В марте 2023-го МОК рекомендовал спортивным федерациям допускать к соревнованиям в нейтральном статусе тех россиян, которые не выражали публичную поддержку СВО, а также не связаны с военными структурами.

Источник: ТАСС
Семен Павличенко
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