Павличенко отметил, что санному спорту в России с каждым пропущенным сезоном приходится все тяжелее

Двукратный чемпион мира Семен Павличенко заявил, что российским саночникам для сохранения конкурентоспособности на международном уровне важно иметь возможность совершать спуски на всех имеющихся в мире трассах.

«Я продолжаю следить за международными соревнованиями, потому что люблю свой вид спорта. Но с каждым пропущенным сезоном, думаю, нам приходится все тяжелее. В физическом плане остаемся на прежнем высоком уровне, но сравнить сани с зарубежными мы лишены возможности. Без спусков на других трассах мы не можем понять, отстаем ли от соперников в техническом плане и насколько», — приводит ТАСС слова Павличенко.

Международная федерация санного спорта (FIL) в марте 2022 года отстранила российских саночников от участия в турнирах под эгидой организации.

В марте 2023-го МОК рекомендовал спортивным федерациям допускать к соревнованиям в нейтральном статусе тех россиян, которые не выражали публичную поддержку СВО, а также не связаны с военными структурами.