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Допинг

Сегодня, 12:15

Участницу трех зимних Олимпийских игр Тамбовцеву дисквалифицировали за допинг

Ана Горшкова
Корреспондент
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Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) дисквалифицировала на два года за нарушение антидопинговых правил россиянку Анастасию Тамбовцеву (Скулкину), сообщает ТАСС со ссылкой на материалы IBSF.

По данным источника, срок дисквалификации 41-летней Тамбовцевой истечет 2 октября 2025 года. В пробе россиянки было обнаружено запрещенное вещество метилгексанамин. Тамбовцева пыталась опротестовать дисквалификацию в Спортивном арбитражном суде (CAS), но он после рассмотрения дела не принял сторону россиянки.

Тамбовцева завершила карьеру в 2014 году. В составе олимпийской сборной России по санному спорту на одноместных санях она участвовала в Олимпийских играх — 2002 и 2006 (санный спорт) и 2010 (бобслей). Россиянка занимала 27-е, 21-е место и 9-е место соответственно.

Источник: ТАСС
бобслей
санный спорт
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