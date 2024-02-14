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14 февраля, 11:26

Мартовский сбор российских саночников на олимпийской трассе в Пекине отменен

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Начальник сборной России по санному спорту Артем Петраков объяснил, почему национальная команда не поедет на сборы в Китай.

«В России сейчас все усилия направлены на то, чтобы зимняя Спартакиада прошла на очень высоком уровне, да и Китай только возвращается после празднования своего Нового года. В связи с возникшими сложностями, в том числе с недостатком времени на оформление въездных виз, было принято решение отказаться от мартовского сбора и перенести его на более поздний срок», — приводит слова Петракова ТАСС.

Изначально планировалось, что национальная команда с 4 по 16 марта проведет тренировочные сборы на трассе Олимпийских игр-2022, проходивших в Китае.

Из-за международных санкций российские саночники могли тренироваться только на трассе в Сочи.

Источник: ТАСС
Сборная России по санному спорту
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