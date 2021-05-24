Соперник сборной России выпал из элиты мирового хоккея. Но сейчас у словаков подрастают суперталанты

Два 17-летних игрока уже приехали на чемпионат мира.

С начала 2010-х годов хоккей в Словакии регрессировал настолько, что команды из «большой шестерки» (Россия, Канада, США, Чехия, Швеция и Финляндия) уже не воспринимают ее сборную как серьезного соперника. И как-то становится дико от простого факта — сейчас страна, когда-то подарившая миру Бондру, Шатана, Демитру, Госсу, Габорика, Хару и еще кучу других качественных хоккеистов, в рейтинге ИИХФ уступает развивающимся семимильными шагами швейцарцам и немцам.

Да и если абстрагироваться от выступлений на международном уровне, можете ли вы назвать словацкого хоккеиста в возрасте до 30 лет, который сейчас реально звездит в НХЛ? Вот и мы нет. На протяжении последних пяти лет казалось, что вот-вот уйдет постаревший Здено Хара, и после него в нише словацких звезд НХЛ образуется абсолютный вакуум. Уж Томаша Татара из «Монреаля» никто звездой точно не считает.

Однако любой кризис имеет свойство заканчиваться, и похоже, что у Словакии действительно появилось сразу несколько топовых юниоров, которые через несколько лет могут стать лидерами сборной и потенциальными хедлайнерами клубов НХЛ. И практически всех их главный тренер словаков Крэйг Рэмзи не побоялся привезти на чемпионат мира в Ригу. Кого-то реально может удивить, что 70-летний канадец решил включить в окончательную заявку одного 18-летнего и двоих 17-летних пацанов и бросить их рубиться с мужиками. Но с другой стороны — а почему бы в условиях не самого статусного ЧМ бывшему коучу «Филадельфии» и «Атланты» не дать трем самым талантливым хоккеистам страны проявить себя на взрослом уровне и показать, что у словаков есть неплохое будущее?

Пожалуй, меньше всего вопросов вызывает вызов в сборную Шимона Немеца, который еще в прошлом сезоне дебютировал в чемпионате Словакии, а в этом стал стабильным игроком основы «Нитры», проводя на льду в среднем около 17 минут за матч. И это притом что ему в феврале исполнилось всего 17 лет, а на драфт НХЛ он выйдет только через год. Поэтому вряд ли кого-то должно удивлять, что уже сейчас скауты прогнозируют ему выбор в топ-10, а Рэмзи после 19 (2+17) очков в первой полноценной взрослой регулярке взял парня с собой в Латвию.

Причем уже в первом матче на турнире против сборной Белоруссии Немец не просто стал самым молодым игроком ЧМ с 1975 года, но и уже на четвертой минуте отдал голевой пас на Кристиана Поспишила.

По габаритам Шимон ни разу не Хара, но вот по потенциалу его оценивают куда выше, чем Большого Зи в его возрасте. Еще в январе аналитик The Athletic Кори Пронман включил 17-летнего словака в список главных открытий МЧМ в Эдмонтоне, на котором Немец насобирал четыре очка в пяти матчах и выглядел по-настоящему солидно. А журнал The Hockey News поставил его на четвертое место в раннем рейтинге драфта-2022, назвав воспитанника «Нитры» «защитником без красных флагов, у которого есть абсолютно все».

Еще один защитник из возрастной категории U18 в составе сборной Словакии— 18-летний Cамуэль Княжко, которого прошлой осенью в третьем раунде задрафтовал «Коламбус». По таланту он значительно уступает Немецу, но вполне может вырасти в крепкого игрока топ-4 «Жакетов». Интересно, что в отличие от Шимона он решил развиваться не на родине и в 2018 году из «Дуклы» перешел в систему финского «ТПС» из Турку, где уже второй сезон подряд играет за молодежную команду и не поднимается в основу.

На последнем МЧМ Княжко был капитаном словаков и удивил скаутов тем, что, несмотря на реноме атакующего защитника, набрал всего одно очко на турнире и куда продуктивнее сыграл у своих ворот. Парень из Тречина здорово катается, обладает классным первым пасом и неплохо видит площадку, но привычного места в спецбригаде во взрослой сборной пока не заслужил.

Княжко — не единственный юниор из команды Рэмзи, который сменил родную страну на Финляндию. Еще два года назад из Кошице транзитом через Австрию и Чехию в «ТПС» уехал и одногодок Немеца, нападающий Юрай Слафковский, которого словацкие журналисты называют новым Ягром. Правда, пока до сравнения с легендарным чехом ему далековато. Даже несмотря на то, что все тот же The Hockey News ставит его в топ-10 драфта-2022.

Juraj Slafkovsky has been named to Team Slovakia for the World Championship in Latvia. The 17-year-old @HCTPS forward recently displayed his skills with Slovak men's and U20 national teams. A must watch ? prospect for the 2022 NHL Draft. #HCTPS #NHLDraft #IIHFWorlds pic.twitter.com/tixsBqMVti — Finnish Jr Hockey (@FINjrhockey) May 18, 2021

Практически весь сезон Слафковский провел вместе с соотечественником в молодежке «ТПС», играя с пацанами на несколько лет старше, а зимой скатался на МЧМ. У Юрая хорошее хоккейное мышление, мягкие руки и сносный бросок. Но главное — благодаря внушительным габаритам (192 см, 99 кг) вкупе с неплохим динамичным катанием его нереально трудно оттереть от шайбы.

Впрочем, как и для Княжко, вызов 17-летнего вингера, сыгравшего в матчах с Белоруссией и Великобританией в четвертой тройке, поездка в Латвию — аванс от первых лиц сборной. По большому счету, на вызов в национальную команду наиграл только Немец, обросший мясом за два года во взрослой лиге и реально играющий сейчас заметную роль в Риге. Однако то, что в невероятно хоккейной Словакии после практически десятилетнего застоя вновь стали появляться молодые таланты, не может не радовать.

И вполне возможно, что уже в следующем году словаки могут привезти на МЧМ и ЧМ не только эту троицу, а еще и наследника Петера Штясны — центрального нападающего Далибора Дворски. Он в свои 15 лет играет в Экстралиге за «Банска Бистрицу» и в 2023 году может уйти с драфта вслед за Коннором Бедардом и Матвеем Мичковым.