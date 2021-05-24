Самсонов, Орлов и Тарасенко заполнят оставшиеся места в заявке сборной России.

В заявке сборной России на чемпионат мира осталось три вакантных места. Формально их четыре, но одно забронировано для Никиты Нестерова. Он уже прилетел из Калгари и отбывает положенный карантин. Перед турниром главный тренер Валерий Брагин отмечал, что сборная резервирует две позиции под игроков, которые могут вылететь из плей-офф в первом раунде, — одного вратаря и одного нападающего. Но в итоге все три оставшихся места в заявке отдадут под парней из-за океана.

Потенциальных претендентов на билет до Риги было почти с десяток. Но штаб сборной России не стал ждать окончаний серий с участием «Флориды», «Миннесоты» или «Айлендерс», которые еще продолжают сезон. Из-за карантинных ограничений хоккеисты смогут помочь сборной только через шесть дней после прилета, а ведь они еще даже не вылетели. К тому же нужно успеть решить вопросы со страховкой и билетами.

В ночь с воскресенья на понедельник из борьбы за Кубок Стэнли выбыли «Вашингтон» и «Сент-Луис», и вызовы в сборную не заставили себя долго ждать. В итоге в Ригу прилетят вратарь Илья Самсонов, защитник Дмитрий Орлов и нападающий Владимир Тарасенко.

Решит ли Самсонов вратарский вопрос?

Пока на турнире сборная России сыграла только два матча, и пара Самонов — Бочаров не получила должного стресс-теста. С чехами Александр отыграл без серьезных ляпов, но не внушал своими действиями уверенность партнерам. Ивану в качестве разминки досталась обреченная на восьмое место в группе Великобритания, но и с ней голкипер «Динамо» не отыграл на «ноль». Тревожность за последний рубеж осталась прежней — в трудные минуты, которые у нашей команды еще впереди, вратари должны выручать. В такой ситуации логично воспользоваться подмогой из-за океана, вот только решит ли Самсонов вратарскую проблему?

Самсонов в плей-офф не убедил, что здесь и сейчас он надежнее Самонова или Бочарова. Руководствоваться принципом «он же играет в НХЛ» неправильно. В третьем матче серии с «Бостоном» Илья тащил свою команду, но грубо ошибся в овертайме, после чего на него наорал Овечкин. Четвертый и пятый матчи серии Самсонов провел без срывов, но и не выручил. Впрочем, если в сборную вызывают вратаря, то логично, что он и начнет плей-офф. Так в каком состоянии теперь будут на групповом этапе Самонов и Бочаров?

Почему не стали ждать Капризова?

Поход Кирилла Капризова за Кубком Стэнли может завершиться во вторник утром (по рижскому времени). «Миннесота» горит с «Вегасом» 1-3, и все идет к тому, что серия закончится в пяти матчах. Но в сборной не стали ждать Кирилла. Во-первых, не факт, что «Миннесота» легко сдастся в пятой игре, а во-вторых, у Капризова нет шенгенской визы.

Почему не будет Овечкина?

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, разумеется, получил вызов в сборную, но отказался от участия в чемпионате мира. За непростой сезон в НХЛ у форварда накопилось немало травм.

?Александр Овечкин не сможет принять участиe в ЧМ из-за большого количества повреждений, полученных в матчах регулярного чемпионата и плей-офф НХЛ — Хоккей России (@russiahockey) May 24, 2021

За укороченную регулярку Овечкин пропустил аж 11 матчей — такого с ним не было ни разу в НХЛ. И это притом что обычно в регулярном чемпионате каждая команда проводит по 82 матча, а в этом сезоне было всего по 56. Не стоит забывать и о том, что у Александра нет контракта на следующий сезон — 13-летнее соглашение с «Вашингтоном» истекает.

Орлов и Тарасенко усилят сборную?

Конечно, игроков такого уровня в российском хоккее немного. Дмитрий вообще был одним из немногих светлых пятен в игре «Вашингтона» в этом сезоне, да и со здоровьем проблем у него никаких не было. Да, по именам проблем с обороной у нас нет — уже сейчас с учетом тренирующегося с командой Нестерова в сборной пять защитников из НХЛ. Но и Орлов точно лишним не будет.

Владимир Тарасенко отлично сыграл в четвертом матче серии с «Колорадо», оформив дубль. Пожалуй, это вообще была его лучшая игра в сезоне. Но Тарасенко пропустил большую часть регулярки из-за очередной операции на плече, а перед плей-офф снова попал в лазарет. На этот раз уже с «травмой нижней части тела». Да, Владимир провел все матчи «Колорадо», но далеко не факт, что его здоровье близко к идеальному.

При этом после того, как выбыл из строя Константин Окулов, усиление атаке просто необходимо. С британцами-то справились, а вот с более серьезными соперниками нужно несколько крепких троек.