Россия разгромила британцев, но проявила великодушие: могли забить больше

Команда Брагина решила исход встречи в первые 10 минут.

Хоккей. Чемпионат мира. Группа A

Великобритания — Россия — 1:7 (1:4, 0:1, 0:2)

Голы: Бурдасов — 2 (бол., Григоренко, Ожиганов), 5:53 — 0:1. Григоренко — 2 (мен., Воронков), 7:19 — 0:2. Бурдасов — 3 (Кузьменко, Гавриков), 9:21 — 0:3. Толчинский — 1 (Барабанов), 10:51 — 0:4. Кирк — 1 (бол., Дауд, Коннолли), 18:46 — 1:4. Карнаухов — 1 (Задоров, Зуб), 30:08 — 1:5. Кузьменко — 1 (бол., Бурдасов, Ожиганов), 49:59 — 1:6. Слепышев — 1 (Карнаухов), 53:04 — 1:7.

Вратари: Уистл — Бочаров.

Штраф: 12 — 8.

Броски: 11 (5+3+3) — 42 (15+18+9).

Судьи: Стернат, Черриг.

22 мая. Рига. Олимпийский спортивный центр.

Любой турнир приятно начинать с победы. Особенно над соперником с более звездным и сбалансированным составом. Но вывод по первом матчу с чехами сделал только один. Эта сборная России без звезд первой величины, укомплектованная преимущественно игроками из КХЛ, способна в нужный момент достать из себя все, готова биться друг за друга и вырывать победы в концовках. Гол Григоренко за 19 секунд до конца третьего периода не возник из ничего. Иван Проворов длинным пасом через борт поймал чехов на смене и свел Михаила с Грубецом, который оказался не таким уж непробиваемым.

От победы осталось бы приятное послевкусие, если бы не травма Константина Окулова. Ведущий форвард нашей команды получил повреждение после силового приема Адама Мусила и отправился в раздевалку во втором периоде. Валерий Брагин еще на пресс-конференции сказал, что Окулов не сыграет с Великобританией. Его место в тройке с Шалуновым и Барабановым доверили Сергею Толчинскому. Дозаявленный вместе с форвардом «Авангарда» Андрей Кузьменко заменил Евгения Тимкина, чье удаление привело к третьему голу чехов. С британцами эпизодами Толчинскому не хватало хладнокровия, но это не помешало ему отличиться в дебютном матче на взрослом ЧМ.

Ожидаемое и вполне логичное решение — выпустить на матч с Великобританией Ивана Бочарова. Александр Самонов отыграл с Чехией без серьезных ляпов — отчасти на его совести только первый гол. Бросилось в глаза другое: его действия не добавляли партнерам уверенности. Временами не покидала мысль, что вот-вот да залетит шальная шайба. Не залетела — за это Александру спасибо.

Но Бочарову нужно держать себя в форме — это осознает и тренерский штаб сборной. Неудивительно, что британцы после стартового вбрасывания рванули вперед, пытались вступать в единоборства и даже первыми бросили по воротам. Сбил настрой хоккеистов в белой форме фол Филлипса. Вальяжно, без должной скорости россияне реализовали большинство. Антон Бурдасов буднично бросил в пустой угол после поперечного паса Михаила Григоренко.

В матчах с оппонентом, заметно уступающим и в классе, и в организации игры, важно максимально сконцентрироваться на начальном отрезке. Дело не только в принципе «быстро забьем две-три, а потом можно расслабиться». Когда выходишь погонять шайбочку на одном коньке против заряженного соперника, которому совершенно нечего терять (Великобритания даже из элиты вылететь не может), серьезно возрастает риск получить травму.

Отрадно, что по первому периоду у россиян не прослеживалось больших проблем с концентрацией. Команда Брагина контролировала шайбу, пробовала разные схемы в позиционных атаках, в том числе в большинстве. Флангами менялись Бурдасов и Григоренко, получил время в формате «пять на четыре» Толчинский. Реализовать в первые 20 минут удалось только одно удаление, зато Григоренко забил в меньшинстве.

? Море событий! Удален Галимов, потом в меньшинстве Григоренко сотоварищи постарались — и Миша доставил шайбу домой — в ворота Уистла, 2:0 #GBRRUS #IIHFWorlds #снамироссия pic.twitter.com/NF7PX8SieE — Хоккей России (@russiahockey) May 22, 2021

Менее собранно у своих ворот россияне действовали во втором меньшинстве. За расслабленность нашу сборную наказал Лайам Кирк — третий британец в истории, задрафтованный клубом НХЛ. Недаром форварда в 2018 году в седьмом раунде выбрала «Аризона». Нашедший свободный лед Кирк получил шайбу в левом круге вбрасывания, не стушевался и бросил мимо Бочарова. Пять попаданий в створ, один гол — статистику Ивану, конечно, подпортили.

Несмотря на малое число бросков, Бочаров не скучал на последнем рубеже — старался помогать защитникам, выходил из ворот и играл клюшкой. Причем действовал уверенно и без ошибок. У вратаря британцев Джексона Уистла времени перевести дух во втором периоде практически не было. Присмотритесь, как далеко за краску выкатывался голкипер Великобритании. В таком агрессивном стиле, попав под обстрел соперника, легко быстро выдохнуться. Но Уистл не из таких. Россияне растягивали оборону соперника, но Джексон успевал перемещаться и выбрасывать щитки, ловушку, блин. В одной из атак Уистл вытащил четыре броска подряд! Украл верный гол вратарь британцев у Игоря Ожиганова, эффектно вытащив шайбу ловушкой из-за уха. Забросить в большинстве во втором периоде не получилось. Зато гол-красавец в равных составах оформил Павел Карнаухов — убежал от защитников, уложил вратаря и протолкнул шайбу в дальний угол.

В режиме энергосбережения россияне довели матч до победы в третьем периоде. Закольцевали разгром Андрей Кузьменко и Антон Слепышев, показавшие, что не только Григоренко и Бурдасов могут роскошно бросать с кистей. Своей активностью они заслужили, чтобы их фамилии вписали в протокол. В заключительной двадцатиминутке не покидало ощущение, что британцы не могли, а россияне не сильно и хотели забивать еще. В атаке доминировала русская щедрость — старались разыгрывать до верного, но последний пас не всегда проходил, а несколько раз Великобританию выручил Уистл. Реализация моментов немного огорчила — верю, что точные броски россияне отложили до более важных матчей. А с британцами и 7:1 устроит.