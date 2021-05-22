Вторая сенсация на чемпионате мира за два дня! Датчане впервые в истории победили шведов, а главный герой — форвард из КХЛ
Чемпионат мира
Группа А
Дания — Швеция — 4:3 (0:0, 3:2, 1:1)
Голы: Клингберг — 1, 22:06 — 0:1. Н. Йенсен — 1 (Якобсен, Н.Б. Йенсен), 30:40 — 1:1. Теммернес — 1 (Клингберг), 35:09 — 1:2. Н. Йенсен — 2 (Бедкер), 37:33 — 2:2. Кристенсен — 1 (Н. Йенсен, М. Лауридсен), 38:09 — 3:2. Н. Йенсен — 3 (бол., М. Лауридсен, Бедкер), 48:22 — 4:2. Клингберг — 2 (Лундквист), 50:56 — 4:3.
Вратари: Дам — Фаст (58:00).
Штраф: 2 — 8.
Броски: 22 (7+6+9) — 23 (3+9+11).
Судьи: Гофман, Сидоренко.
22 мая. Рига. Олимпийский спортивный центр.
Сборная Дании — крепкий середняк европейского хоккея. Лучших игроков из этой страны все отлично знают, но ни вратаря Фредерика Андерсена («Торонто»), ни нападающих Ларса Эллера («Вашингтон») и Николая Элерса («Виннипег») на чемпионате мира нет — они продолжают борьбу за Кубок Стэнли. Однако датчане сотворили еще одну суперсенсацию (в пятницу Латвия выиграла у Канады), обыграв традиционных фаворитов ЧМ — сборную Швеции.
У «Тре Крунур» не самый сильный состав — притом что в НХЛ играет под 100 игроков из Швеции, в Ригу приехало всего пять хоккеистов из Северной Америки (все — нападающие). Звездой (и то не по этому сезону) можно назвать, пожалуй, только Рикарда Ракелля из «Анахайма». Но по подбору игроков шведы намного сильнее датчан — однако в очном матче это не сыграло решающую роль.
Если победители сегодняшнего матча прошли полную подготовку в нынешнем составе, то у шведов сочетания постоянно менялись. Наверняка была и привычная недооценка более слабого на бумаге соперника. В первом периоде шведы владели шайбой больше, однако к опасным моментам это почти не приводило. В начале второй двадцатиминутки фавориты открыли счет, но датчане вскоре сравняли его благодаря голу форварда «Йокерита» Никласа Йенсена.
«Тре Крунур» снова вышли вперед благодаря голу защитника Томмернеса, но датчане провели мощную концовку периода, отличившись дважды за 36 секунд.
Йенсен — лидер «Йокерита» и заметный игрок КХЛ, но суперзвездой его не назовешь. Сегодня он наверняка провел один из лучших матчей в карьере и в третьем периоде оформил хет-трик.
Шведы отыграли одну шайбу, но сборная Дании в итоге удержала победный счет. Это историческая победа для команды — до этого они проиграли все 11 очных матчей. Вряд ли это последняя сенсация на турнире: привычные топы на этот раз не так сильны, и андердоги этим уже вовсю пользуются.
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