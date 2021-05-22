Никлас Йенсен из «Йокерита» оформил хет-трик.

Чемпионат мира

Группа А

Дания — Швеция — 4:3 (0:0, 3:2, 1:1)

Голы: Клингберг — 1, 22:06 — 0:1. Н. Йенсен — 1 (Якобсен, Н.Б. Йенсен), 30:40 — 1:1. Теммернес — 1 (Клингберг), 35:09 — 1:2. Н. Йенсен — 2 (Бедкер), 37:33 — 2:2. Кристенсен — 1 (Н. Йенсен, М. Лауридсен), 38:09 — 3:2. Н. Йенсен — 3 (бол., М. Лауридсен, Бедкер), 48:22 — 4:2. Клингберг — 2 (Лундквист), 50:56 — 4:3.

Вратари: Дам — Фаст (58:00).

Штраф: 2 — 8.

Броски: 22 (7+6+9) — 23 (3+9+11).

Судьи: Гофман, Сидоренко.

22 мая. Рига. Олимпийский спортивный центр.

Сборная Дании — крепкий середняк европейского хоккея. Лучших игроков из этой страны все отлично знают, но ни вратаря Фредерика Андерсена («Торонто»), ни нападающих Ларса Эллера («Вашингтон») и Николая Элерса («Виннипег») на чемпионате мира нет — они продолжают борьбу за Кубок Стэнли. Однако датчане сотворили еще одну суперсенсацию (в пятницу Латвия выиграла у Канады), обыграв традиционных фаворитов ЧМ — сборную Швеции.

У «Тре Крунур» не самый сильный состав — притом что в НХЛ играет под 100 игроков из Швеции, в Ригу приехало всего пять хоккеистов из Северной Америки (все — нападающие). Звездой (и то не по этому сезону) можно назвать, пожалуй, только Рикарда Ракелля из «Анахайма». Но по подбору игроков шведы намного сильнее датчан — однако в очном матче это не сыграло решающую роль.

Если победители сегодняшнего матча прошли полную подготовку в нынешнем составе, то у шведов сочетания постоянно менялись. Наверняка была и привычная недооценка более слабого на бумаге соперника. В первом периоде шведы владели шайбой больше, однако к опасным моментам это почти не приводило. В начале второй двадцатиминутки фавориты открыли счет, но датчане вскоре сравняли его благодаря голу форварда «Йокерита» Никласа Йенсена.

From one sorcerer to another.? Nicklas Jensen ties the game to 1-1. #DENSWE #IIHFWorlds pic.twitter.com/elSJJMFyVJ — IIHF (@IIHFHockey) May 22, 2021

«Тре Крунур» снова вышли вперед благодаря голу защитника Томмернеса, но датчане провели мощную концовку периода, отличившись дважды за 36 секунд.

Йенсен — лидер «Йокерита» и заметный игрок КХЛ, но суперзвездой его не назовешь. Сегодня он наверняка провел один из лучших матчей в карьере и в третьем периоде оформил хет-трик.

Шведы отыграли одну шайбу, но сборная Дании в итоге удержала победный счет. Это историческая победа для команды — до этого они проиграли все 11 очных матчей. Вряд ли это последняя сенсация на турнире: привычные топы на этот раз не так сильны, и андердоги этим уже вовсю пользуются.