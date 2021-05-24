Бывший вратарь «Спартака», ноль реальных энхаэловцев. Кому проиграла Россия

Рассказываем про состав сборной Словакии.

Хоккей. Чемпионат мира. Группа A

Словакия — Россия — 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)

Голы: Келемен — 1 (Роман), 30:00 — 1:0. Барабанов — 2 (бол., Толчинский, Слепышев), 31:06 — 1:1. Гернат — 1 (бол., Гривик, Цегларик), 53:19 — 2:1. Дялога — 1 (п.в., Цегларик, Гривик), 58:59 — 3:1. Вратари: Гудачек — Самонов (58:38 — 58:59). Штраф: 4 — 6. Броски: 28 (11+10+7) — 28 (12+7+9). Судьи: Ансонс, Викман.

24 мая. Рига. Олимпийский спортивный центр.

Словакия уже восемь лет не выходила в плей-офф на чемпионате мира. Звездное поколение этой сборной, которое начинало еще в 90-е, почти закончилось — только невероятный Здено Хара продолжает карьеру, однако ему уже 44. Но еще 15 лет назад у словаков было около десятка элитных по мировых стандартам и еще около 30 достойных по меркам НХЛ или хотя бы европейских чемпионатов хоккеистов — топовую шестерку сборных тогда вполне можно было расширить до семерки. Сейчас вперед ушли Германия со Швейцарией, больших звезд не осталось совсем, а лучшее, что есть, — добротный форвард «Монреаля» Татар, тот же ветеран Хара и немолодой голкипер «Бостона» Галак.

При этом ситуация стала немного выправляться: у словаков появились интересные проспекты, которые претендуют на первый раунд драфта (за 16 последних лет там выбрали только одного) 2022 года, — защитник Немец и форвард Слафковски. И они в 17 лет даже заявлены на этот ЧМ — против России, правда, не играли.

Кахаэловцев в этом составе всего двое — основной вратарь Гудачек, несколько лет выступавший за «Спартак» (где он продолжит карьеру — пока неизвестно), и форвард Лишка из «Северстали» (16 очков в 48 матчах). Плюс должны добавиться еще двое нападающих из первой тройки (оба отдали сегодня по 2 передачи) — Гривик перейдет в «Торпедо», а Цехлариком интересуется «Авангард». Первый раньше уже играл в КХЛ за «Витязь» (15 очков в 26 матчах в сезоне-2018/19).

Из остального состава можно выделить защитника-гренадера Герната, который в этом сезоне в Чехии шел близко к графику «очко за игру», и еще пару форвардов из АХЛ — Лантоши и Студенича. Последний даже зацепил 8 матчей в основе «Нью-Джерси». Больше игроков, выступающих в Северной Америке, нет — остальные хоккеисты представляют европейские чемпионаты: Швеция, Финляндия, Чехия, сама Словакия и Австрия. Про каких-то постоянных энхаэловцев в этом составе речи не идет.

Назвать этот состав словаков совсем слабым нельзя — в нем много молодых хоккеистов даже без учета тех самых 17-летних юниоров, а средний возраст команды меньше 25 лет. Однако игроков, сравнимых по уровню с россиянами, в нем тоже немного, — пять-шесть от силы. При этом нельзя сказать, что Словакию вытащили к победе исключительно ее лидеры: равный хоккей с командой Валерия Брагина показывали все четыре звена нашего соперника.

Словаки уже победили в Латвии Белоруссию и Великобританию — да, с британцами пришлось помучиться (2:1), но реальное игровое преимущество было огромным. Теперь сборная канадского тренера Крэйга Рэмси набрала 9 очков и вышла в лидеры группы А, сделав огромную заявку на выход в плей-офф. А если туда попадают словаки, то не хватит места кому-то из четверки Россия — Швеция — Чехия — Швейцария.