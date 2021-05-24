«Отличная игра, фантастический результат». В Словакии празднуют сенсационную победу над Россией

СМИ Словакии не могли пройти мимо победы команды над сборной России в матче чемпионата мира — 3:1.

Скрин с сайта Pravda.

Pravda : «Словаки не дали атаке соперника развернуться»

Отличная игра, фантастический результат... Словацкие хоккеисты победили сборную Россию на чемпионате мира. Одного из фаворитов турнира. Со счетом 3:1.

Команда играла спокойно и четко придерживалась плана. Словаки не дали атаке соперника развернуться в своей зоне и одержали заслуженную победу.

Потрясающий матч выдал Юлиус Гудачек, который отразил 27 из 28 бросков по своим воротам.

Теперь после трех матчей в активе национальной сборной девять очков. В последний раз команда показывала такой результат в 2003 году.

Скрин с сайта Sportnet.

Sportnet : «Кто мог себе такое представить?»

Сборная Словакии по хоккею победила команду России на чемпионате мира в Риге со счетом 3:1. Словаки единолично возглавили турнирную таблицу группы A , пока не потерпев ни одного поражения на этом турнире. Кто мог себе такое представить?

Голами отличились Милош Келемен, Мартин Гернат и Марек Дялога. Отдельного упоминания также достоин голкипер Юлиус Гудачек, который выдал блестящий матч.

Скрин с сайта Sportky.

Sportky : «Теперь путь в плей-офф открыт»

Сборная Словакии выиграла свой третий матч подряд на чемпионате мира в Риге. В битве двух лидеров группы словаки смогли переиграть команду России — 3:1. Теперь путь в плей-офф открыт. И это было сделано быстрее, чем можно было предполагать.

Скрин с сайта Novy Cas.

Novy Cas : «В раздевалке игроки уже могли не стесняться своих эмоций»

Перед началом матча Россия считалась очевидным фаворитом. Но команду Крэйга Рэмзи это совершенно не смутило. И она доказала, что способна громко заявить о себе на этом чемпионате мира.

Игра выдалась очень упорной и нервной. Но все же успех оказался на стороне Словакии.

На льду игроки старались сдерживать свои эмоции. Но в раздевалке они уже могли никого не стесняться.

Twitter: «Игроки из словацкой лиги переиграли звезд КХЛ»

В социальных сетях болельщики тоже внимательно следили за этой встречей.

tobu: «Отличная победа. Плей-офф уже в кармане».

BlitzSnipe: «Ужасная игра России. Но Словакия заслужила победу. Команда билась на льду».

slovakiasnextone: «Красивая победа, парни».

My amazing boys, I'm proud of you. You put your heart into it and we (Slovak fans) appreciate it. It was a difficult match but with a beautiful ending??? #slovakia https://t.co/Kmm7eOwbzy — Radka Sziladi (@RadkaSziladi) May 24, 2021

Antiillafire: «Игроки из словацкой лиги переиграли звезд КХЛ».

Every time I hear our anthem I feel very proud to be Slovak. It's beautiful. — zuzana (@zuzana889) May 24, 2021

JabbaJabba: «Отличная работа. В этом году турнир совсем непредсказуем».

BigBadBoar: «Словакия играла хорошо и заслуженно победила. А Россия выглядела несобранной. Ее игре не хватало стабильности и активности».