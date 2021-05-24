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«Отличная игра, фантастический результат». В Словакии празднуют сенсационную победу над Россией

Иван Шитик
Иван Шитик
Корреспондент
24 мая 2021, 23:00
24 мая. Рига. Словакия — Россия — 3:1. Фото IIHF Скрин с сайта Pravda. Скрин с сайта Sportnet. Скрин с сайта Sportky. Скрин с сайта Novy Cas.
24 мая. Рига. Словакия — Россия — 3:1. Фото IIHF
Теги:
СМИ Словакии не могли пройти мимо победы команды над сборной России в матче чемпионата мира — 3:1.
Обложка издания Pravda.
Скрин с сайта Pravda.
24&nbsp;мая. Рига. Словакия&nbsp;&mdash; Россия&nbsp;&mdash; 3:1. Хоккеисты сборной России после матча.Россия — больше не фаворит. На этом ЧМ наша сборная легко обыграет только аутсайдеров

Pravda: «Словаки не дали атаке соперника развернуться»

Отличная игра, фантастический результат... Словацкие хоккеисты победили сборную Россию на чемпионате мира. Одного из фаворитов турнира. Со счетом 3:1.

Команда играла спокойно и четко придерживалась плана. Словаки не дали атаке соперника развернуться в своей зоне и одержали заслуженную победу.

Потрясающий матч выдал Юлиус Гудачек, который отразил 27 из 28 бросков по своим воротам.

Теперь после трех матчей в активе национальной сборной девять очков. В последний раз команда показывала такой результат в 2003 году.

Обложка издания Sportnet.
Скрин с сайта Sportnet.
24&nbsp;мая. Рига. Словакия&nbsp;&mdash; Россия&nbsp;&mdash; 3:1. Игроки словацкой сборной празднуют заброшенную шайбу в&nbsp;ворота россиян.Бывший вратарь «Спартака», ноль реальных энхаэловцев. Кому проиграла Россия

Sportnet: «Кто мог себе такое представить?»

Сборная Словакии по хоккею победила команду России на чемпионате мира в Риге со счетом 3:1. Словаки единолично возглавили турнирную таблицу группы A, пока не потерпев ни одного поражения на этом турнире. Кто мог себе такое представить?

Голами отличились Милош Келемен, Мартин Гернат и Марек Дялога. Отдельного упоминания также достоин голкипер Юлиус Гудачек, который выдал блестящий матч.

Обложка издания Sportky.
Скрин с сайта Sportky.

Sportky: «Теперь путь в плей-офф открыт»

Сборная Словакии выиграла свой третий матч подряд на чемпионате мира в Риге. В битве двух лидеров группы словаки смогли переиграть команду России — 3:1. Теперь путь в плей-офф открыт. И это было сделано быстрее, чем можно было предполагать.

Обложка издания Novy Cas.
Скрин с сайта Novy Cas.

Novy Cas: «В раздевалке игроки уже могли не стесняться своих эмоций»

Перед началом матча Россия считалась очевидным фаворитом. Но команду Крэйга Рэмзи это совершенно не смутило. И она доказала, что способна громко заявить о себе на этом чемпионате мира.

Игра выдалась очень упорной и нервной. Но все же успех оказался на стороне Словакии.

На льду игроки старались сдерживать свои эмоции. Но в раздевалке они уже могли никого не стесняться.

Twitter: «Игроки из словацкой лиги переиграли звезд КХЛ»

В социальных сетях болельщики тоже внимательно следили за этой встречей.

tobu: «Отличная победа. Плей-офф уже в кармане».

BlitzSnipe: «Ужасная игра России. Но Словакия заслужила победу. Команда билась на льду».

slovakiasnextone: «Красивая победа, парни».

Antiillafire: «Игроки из словацкой лиги переиграли звезд КХЛ».

JabbaJabba: «Отличная работа. В этом году турнир совсем непредсказуем».

BigBadBoar: «Словакия играла хорошо и заслуженно победила. А Россия выглядела несобранной. Ее игре не хватало стабильности и активности».

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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры