«Отличная игра, фантастический результат». В Словакии празднуют сенсационную победу над Россией
Pravda: «Словаки не дали атаке соперника развернуться»
Отличная игра, фантастический результат... Словацкие хоккеисты победили сборную Россию на чемпионате мира. Одного из фаворитов турнира. Со счетом 3:1.
Команда играла спокойно и четко придерживалась плана. Словаки не дали атаке соперника развернуться в своей зоне и одержали заслуженную победу.
Потрясающий матч выдал Юлиус Гудачек, который отразил 27 из 28 бросков по своим воротам.
Теперь после трех матчей в активе национальной сборной девять очков. В последний раз команда показывала такой результат в 2003 году.
Sportnet: «Кто мог себе такое представить?»
Сборная Словакии по хоккею победила команду России на чемпионате мира в Риге со счетом 3:1. Словаки единолично возглавили турнирную таблицу группы A, пока не потерпев ни одного поражения на этом турнире. Кто мог себе такое представить?
Голами отличились Милош Келемен, Мартин Гернат и Марек Дялога. Отдельного упоминания также достоин голкипер Юлиус Гудачек, который выдал блестящий матч.
Sportky: «Теперь путь в плей-офф открыт»
Сборная Словакии выиграла свой третий матч подряд на чемпионате мира в Риге. В битве двух лидеров группы словаки смогли переиграть команду России — 3:1. Теперь путь в плей-офф открыт. И это было сделано быстрее, чем можно было предполагать.
Novy Cas: «В раздевалке игроки уже могли не стесняться своих эмоций»
Перед началом матча Россия считалась очевидным фаворитом. Но команду Крэйга Рэмзи это совершенно не смутило. И она доказала, что способна громко заявить о себе на этом чемпионате мира.
Игра выдалась очень упорной и нервной. Но все же успех оказался на стороне Словакии.
На льду игроки старались сдерживать свои эмоции. Но в раздевалке они уже могли никого не стесняться.
Twitter: «Игроки из словацкой лиги переиграли звезд КХЛ»
В социальных сетях болельщики тоже внимательно следили за этой встречей.
tobu: «Отличная победа. Плей-офф уже в кармане».
BlitzSnipe: «Ужасная игра России. Но Словакия заслужила победу. Команда билась на льду».
slovakiasnextone: «Красивая победа, парни».
Antiillafire: «Игроки из словацкой лиги переиграли звезд КХЛ».
JabbaJabba: «Отличная работа. В этом году турнир совсем непредсказуем».
BigBadBoar: «Словакия играла хорошо и заслуженно победила. А Россия выглядела несобранной. Ее игре не хватало стабильности и активности».
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