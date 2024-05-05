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Сегодня, 16:34

Швеция победила Словакию в матче за бронзу на чемпионате мира среди юниоров

Руслан Минаев
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Сборная Швеции победила Словакию в матче за третье место на чемпионате мира среди юниоров — 4:0. Турнир проходит в Финляндии.

У победителей голы забили Лукас Петтерссон, Мелвин Фернстром, Альфонс Фрейдж и Виктор Эклунд.

В финале турнира встретятся сборные США и Канады. Матч пройдет 5 мая. Начало — в 18.00 мск.

Юниорский чемпионат мира

Матч за 3-е место

Швеция U18 — Словакия U18 — 4:0 (0:0, 0:0, 4:0)

Голы: Петтерссон — 1 (Фрейх, Фернстрем), 49:16 — 1:0. Фернстрем — 1 (Берглунд), 56:24 — 2:0. Фрейх — 2 (бол., Берглунд, Петтерссон), 58:39 — 3:0. Эклунд — 2, 59:23 — 4:0.

Вратари: Харенгстам — Лендак.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 30 (9+8+13) — 36 (12+7+17).

Судьи: Бурзмински, Гур.

5 мая. Эспоо. Espoo Metro Areena (2nd Rink).

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Сборные США и Канады сыграют в финале юниорского чемпионата мира

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