В Россию едет играть посредственный чешский форвард. Зачем он нужен, когда есть свои хоккеисты?

Обзор дня Алексея Шевченко.

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Травмы

Судя по всему, сборная России потеряла уже второго игрока. Неизвестно, насколько серьезное повреждение у Михаила Григоренко, но он не принял участие в утреннем занятии, под вопросом его появление против команды Словакии. Напомним, что ранее из строя выбыл Константин Окулов, но если мы хотя бы понимаем, какое повреждение у форварда ЦСКА, то с Михаилом, видимо, не все так серьезно.

Валерий Брагин дал понять, что рассчитывает на хоккеиста в ближайших матчах. Но первое звено изменилось. Теперь там с Александром Барабановым и Максимом Шалуновым выходит Дмитрий Воронков. Он совершенно не такого стиля, как его партнеры, да и вообще позиция и роль в команде у Воронкова явно не для первого звена. Во второй пятерке — Слепышев — Карнаухов — Толчинский. Антон уже набирает обороты, а Павел стал лучшим игроком встречи против Великобритании. Сергей же очень соскучился по хоккею, но видно, что он пока не в идеальной форме. Третья и четвертая тройки — без существенных изменений. Эмиля Галимова заменил Евгений Тимкин, но не исключено, что Галимов будет заявлен 13-м нападающим, чтобы кого-то подменить.

В обороне все по-прежнему, хотя среди запасных — Алексей Марченко. Только вот менять некого. Претензий к защитникам нет.

Словаки на этом турнире провели два матча, у них тоже стопроцентный результат, но по их игре гораздо больше вопросов. С трудом дожали британцев, пусть у англичан феерил вратарь. Обыграли команду Белоруссии, но тот исход не выглядел справедливым. Соперника подвело волнение, да и голкипер не спасал. С командой Словакии надо сыграть аккуратно, даже потеря двух сильных форвардов не должна стать проблемой.

Новичок

На российском рынке примерно четыре десятка неограниченно свободных агентов, понимаю, что переговоры с ними могут иметь сложности, а потому некоторые команды приглашают иностранцев. Так дешевле, но ведь это напрасно выброшенные деньги. Приезжают слабые иностранцы, которые не определяют стиль игры, а через год пропадают, и о них никто не вспомнит.

«Амур» подписал чешского форварда Давида Томашека. Нападающий прервал действующий контракт со «Спартой», чтобы поехать на Дальний Восток, воспользовавшись специальным пунктом. Вероятно, для пражского клуба это был важный игрок, он набрал 52 очка. Впервые в карьере этот хоккеист, которому исполнилось 25 лет, сыграл так результативно. Возраст — пока единственный козырь Давида. Должен нормально перенести перелеты. Томашек начинал свою карьеру в Северной Америке, но детство за океаном не принесло результата. После двух сезонов в лиге Онтарио он никого не заинтересовал в НХЛ и вернулся домой. Сыграл на одном молодежном чемпионате мира (не набрал очков), затем выступал в Пардубице, а еще два сезона играл в Финляндии. Вызывался в сборную на этапы Евротура, но только не в прошлом чемпионате.

У Давида обычная биография хоккеиста не самого серьезного уровня. Таких в Европе сотни, но они ничем не лучше наших. Зачем его приглашают в Хабаровск — непонятно. Видно, чтобы просто заполнить легионерскую вакансию.

Сезон

В АХЛ плей-офф идет только в одном из дивизионов, он весьма куцый, до финала команды играют до двух побед. «Хендерсон» выбил из борьбы «Сан-Хосе», а значит, в отпуск уходит Алексей Мельничук, который провел первый сезон за океаном. Правда, плей-офф он так и не почувствовал. Голкипер не появлялся на площадке и в играх предварительного раунда, тренеры не выпускали его на встрече против фарм-клуба «Вегаса».

Сезон у Мельничука получился очень тяжелым и насыщенным. Начал играть за «Торпедо», потом отправился за океан и сумел даже дебютировать в НХЛ. Правда, без особого успеха. Алексей провел три матча, не выиграл ни одного, но в статистике числится только одно поражение. Однако статистика все равно так себе: процент отраженных бросков у нашего вратаря — 86,4, а в среднем он пропускал больше пяти шайб. В фарм-клубе тоже было не все гладко. Всего семь побед в 17 матчах, с процентом отраженных бросков чуть лучше (86,8), да и в среднем залетало в ворота больше трех шайб. Наверное, не самый показательный чемпионат, но Алексею деваться некуда, кроме того как сидеть за океаном и ждать своего шанса.

В России права на него снова перешли в СКА, если он вернется, то может завязнуть в Высшей лиге, хотя ему там делать нечего. Впереди у вратаря еще год контракта. Но проще не будет. Это сейчас у «Шаркс» есть только Мартин Джонс, а вторым идет Алексей. В межсезонье явно что-то изменится, а наш голкипер, кажется, упустил возможность стать вторым номером. Не убедил, а скидку на то, что это был безумный год, никто делать не будет.