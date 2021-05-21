Конкурент Капризова, надежда белорусов и лучший российский защитник. Главные звезды чемпионата мира

Кто выстрелит в Риге?

Сегодня в Латвии начнется чемпионат мира по хоккею. Этот турнир сильно отличается от предыдущих не только из-за ковидных ограничений и пресловутого «пузыря». Звезды первой величины по разным причинам — от семейных обстоятельств до травм и участия в плей-офф НХЛ — не доехали до Риги. По персоналиям составы участников ЧМ-2021 менее яркие, но при этом вызов в сборные приняло немало талантливых хоккеистов. В нашей подборке — главные звезды латвийского турнира.

Иван Проворов

Защитник, Россия

Сезон-2020/21: «Филадельфия», НХЛ — 56 матчей, 26 (7+19) очков.

Оборона российской команды — сильнейшая на турнире. Штаб нашей сборной доверился преимущественно кандидатам из НХЛ, среди которых выделяется фигура Ивана Проворова — ведущего защитника «Филадельфии». Недаром российский хоккеист получил нашивку ассистента капитана «Флайерз» — в клубе он провел уже пять сезонов и заслужил доверие руководства и тренерского штаба. Иван выходит в первой паре, играет много, надежно и любит помогать нападающим в атаке.

Среди всех защитников «Филадельфии», кроме Егора Замулы, в активе которого только два матча, Проворов — единственный с положительным показателем полезности (плюс 4). С «Филадельфией», которую определили в Восточный дивизион смерти (тот, где собрались «Вашингтон», «Питтсбург», «Айлендерс», «Бостон»), выйти в плей-офф не удалось — почему бы не сгладить сезон медалями чемпионата мира? Ивану однозначно доверят место в топ-2 и большинство и ждут от него не менее качественной игры. Самое время становиться лидером сборной, тем более Олимпиада не за горами, где конкуренция за место в составе будет гораздо серьезнее.

Егор Шарангович

Нападающий, Белоруссия

Сезон-2020/21: «Нью-Джерси», НХЛ — 54 матча, 30 (16+14) очков.

Шарангович — главная надежда белорусской сборной на чемпионате мира. Егор по ходу этого сезона добился феноменального прогресса и не просто дебютировал в НХЛ, а застолбил место в основе «Нью-Джерси». Причем Егор подвинул из ведущих троек «Девилз» Никиту Гусева — форварда с большим международным опытом и более ярким атакующим потенциалом. Шарангович ворвался в НХЛ в отличной форме после того, как начал чемпионат в минском «Динамо». Ему доверяли много игрового времени, выпускали в неравных составах. Все это в совокупности с плодотворной работой и неплохими задатками позволило Егору стать лидером минчан.

После аренды на подъеме — и физическом, и эмоциональном — Шарангович улетел в «Нью-Джерси». В дебютном сезоне нападающий стал третьим бомбардиром и снайпером команды. О нем положительно отзывался главный тренер «Девилз» Линди Рафф. Руководство клуба рассчитывает на него в будущем. Но пока же Егор сосредоточен на чемпионате мира, где ему предстоит тянуть белорусов в атаке.

Ян Коварж

Нападающий, Чехия

Сезон-2020/21: «Цуг», Швейцария — 52 матча, 63 (16+47) очка.

Коварж отлично знаком российским болельщикам по выступлению за магнитогорский «Металлург» — чех вместе с уральцами дважды выиграл Кубок Гагарина. Их связка с Сергеем Мозякиным и Данисом Зариповым держала в страхе вратарей лиги несколько сезонов. Многие приуменьшают важность Коваржа в той тройке, но я убежден, что без настырного, цепкого, но при этом техничного и умного чеха не сложилась бы такая химия. После пяти сезонов в КХЛ он решил попробовать себя за океаном. Форвард подписал контракт с «Айлендерс», затем через процедуру драфта отказов попал в «Бостон», но пробиться в основу «Брюинз» не получилось.

Коварж вернулся в Чехию, доиграл сезон в «Пльзени», после чего перебрался в размеренную Швейцарию. В «Цуге» Ян — первый дирижер атак, который берет на себя большинство и ключевые отрезки. Коллекцию трофеев чех пополнил кубком швейцарской лиги. По очкам и ассистам Коваржу не было равных ни в регулярке, ни в плей-офф. Несмотря на то что Ян два сезона провел в Швейцарии, списывать форварда со счетов и говорить, что он доигрывает карьеру, неправильно. Ян — большой мастер, и всем защитникам соперников нужно быть начеку, когда он получает шайбу в их зоне. Фирменные подкидки чеха найдут лазейку в любой обороне.

Якуб Врана

Нападающий, Чехия

Сезон-2020/21: «Вашингтон», НХЛ — 39 матчей, 25 (11+14) очков. «Детройт», НХЛ — 11 матчей, 11 (8+3) очков.

У чехов собралась мощная, но при этом сбалансированная атака, что делает их фаворитами предстоящего турнира. Большие надежды соперники россиян по первому матчу возлагают на Якуба Врану, обмен в «Детройт» которого стал одним из самых обсуждаемых перед дедлайном НХЛ. Многих фанатов «Вашингтон» удивил трейд с участием перспективного чеха. Его считали одним из форвардов, вокруг которого «Кэпс» могли построить новый голодный до побед костяк. Врана мощно провел прошлую регулярку, но в этом сезоне играл не так стабильно, как хотелось бы главному тренеру Питеру Лавиолетту. Однажды Якуба даже вывели из состава после безголевой серии из 11 матчей.

Обмен в «Детройт» раскрепостил чеха. Он получил больше игрового времени и хлопнул дверью в конце регулярки (11 (8+3) очков в 11 матчах) и оформил покер (!) в матче с «Далласом». На эмоциональном подъеме Врана прилетел на чемпионат мира, где он должен стать одним из лидеров чешской сборной.

Джейсон Робертсон

Нападающий, США

Сезон-2020/21: «Даллас», НХЛ — 51 матч, 45 (17+28) очков.

Робертсон и Капризов — два главных открытия сезона-2020/21 в НХЛ. Оба форварда — фавориты в борьбе за «Колдер Трофи», но шансы россиянина оцениваются выше. Джейсону только 21 год, но нападающий уже забронировал место в топ-6 «Далласа» и уверенно чувствовал себя на фланге против ведущих защитников лиги. Робертсон — второй бомбардир «Старз». Форвард набрал больше очков, чем опытный Джейми Бенн или Денис Гурьянов.

Робертсон не сыграл в прошлом плей-офф, но участвовал в тренировочном лагере «Старз», и его пробовали в резервных спецбригадах большинства. То есть уже тогда тренерский штаб «Далласа» понимал потенциал нападающего. Все идет к тому, что Джейсон должен стать лидером «Звезд» на долгие годы. Пока же от него ждут не менее яркой игры на чемпионате мира — так он только повысит свои котировки перед новым сезоном.

Рикард Ракелль

Нападающий, Швеция

Сезон-2020/21: «Анахайм», НХЛ — 52 матча, 28 (9+18) очков.

Ракеллю по силам стать не только одной из главных звезд сборной Швеции, но и всего турнира. Опыта 28-летнему нападающему не занимать. Рикард провел девять сезонов в НХЛ, выигрывал золото и серебро МЧМ, а в 2018 году на победном ЧМ в Дании форвард взлетел до лучшего бомбардира всего турнира.

У Ракелля отличная техника и хитрый кистевой бросок. Форвард невероятно универсален и может быть полезен как у чужих ворот, так и у своих. У шведов собралась не самая звездная банда по именам, у многих хоккеистов нет большого международного опыта. Именно Рикард должен принять роль вожака и повести команду к третьему золоту за последние четыре турнира.

Максим Комтуа

Нападающий, Канада

Сезон-2020/21: «Анахайм», НХЛ — 55 матчей, 33 (16+17) очка.

Комтуа и Ракелль — два лучших бомбардира «Анахайма», которые раскрасили тусклую атаку «Дакс». При этом нападающему только в январе исполнилось 22 года. В сезоне-2020/21 он наконец-то закрепился в основе НХЛ и избежал командировок в фарм-клуб. Впрочем, поводов для понижения он и не давал. Комтуа цеплялся за шансы в каждом матче, тянул команду с последнего места, но все усилия не спасли «Анахайм» от позорного последнего места в Западном дивизионе.

Для Комтуа турнир в Риге — первый на взрослом уровне за канадскую сборную. До этого он зажигал на юниорских и молодежных первенствах. Теперь ему предстоит справляться с лидерскими функциями уже с мужиками.