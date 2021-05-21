Чехия впервые за много лет готова побиться за золото ЧМ. Пять главных звезд первого соперника России

Представляем лидеров чешской сборной.

Стартующий сегодня чемпионат мира в Латвии еще до своего начала успел разочаровать многим. Проведением в одной политически угодной стране, которая не смогла банально обеспечить своевременную сдачу ключевых объектов. Абсолютно абсурдным решением латвийских политиков открыть болельщикам доступ на трибуны всего за день до первого матча на турнире. Отсутствие флага, гимна и герба у сборной России, которая теперь с подачи ВАДА будет именоваться «командой ОКР». Однако больше всего угнетает то, в каких составах приехали на турнир топовые сборные, и то, что чемпионат мира теперь напоминает скорее пятый этап Евротура.

Но если кому и не стоит расстраиваться, то это чехам, которые последний раз уезжали с чемпионата мира с медалями еще в 2012-м. Этой весной сборная Чехии везет на мировое первенство не просто ровную неуступчивую банду, претендующую на полуфинал, а по-настоящему мощный состав с талантливым молодым нападением и претензией на первое с 2010 года чемпионство. «СЭ» рассказывает о пяти хоккеистах команды Филипа Пешана, которые приехали в Ригу после сезона в НХЛ и уже сегодня вечером начнут поход за золотом.

Якуб Врана, «Детройт», нападающий, 25 лет

Вряд ли один из самых талантливых чешских игроков поколения перед началом клубного сезона ожидал, что он завершится для него так рано. Казалось, что 25-летний вингер, ставший заметным игроком «Вашингтона», с которым он три года назад выигрывал Кубок Стэнли, имеет все шансы в будущем превратиться в легенду «Кэпиталз». Однако в апреле генеральный менеджер «столичных» Брайан Маклеллан удивил абсолютно всех и обменял Врану в кризисный «Детройт», получив изрядную долю критики от болельщиков.

После прихода в команду нового главного тренера Питера Лавиолетта игровое время сократилось, а журналисты поговаривали о конфликте чеха с новым боссом. Тем не менее Якуб не горел желанием уходить из клуба и вряд ли мечтал оказаться в «Ред Уингз», которые в этой регулярке обосновались на дне Центрального дивизиона. Впрочем, даже в одной из худших команд лиги Врана показывает своей уровень — уже в первых 11 матчах за новый клуб он забросил 8 шайб, набрал 11 очков и по-настоящему привел в восторг фанатов «Детройта». Побороться за свой второй Кубок Стэнли с новой бригадой Стива Айзермана Врана не сможет еще пару лет, но взять золото чемпионата мира со сборной Чехии ему вполне реально уже этой весной.

Доминик Кубалик, «Чикаго», нападающий, 25 лет

В прошлом сезоне 25-летний форвард стал главным открытием лиги, наколотив за свою дебютную энхаэловскую регулярку 30 голов и чуть не отобрав «Колдер Трофи» у Кэйла Макара. А ведь несколько лет назад новый лидер «Чикаго» не пригодился не только «Лос-Анджелесу», который задрафтовал его в седьмом раунде, но и «Салавату Юлаеву». В 2017-м Кубалик в статусе второго бомбардира чемпионата Чехии подписал контракт с уфимским клубом, став шестым легионером команды, но не сыграл в КХЛ ни одного матча и уехал в чемпионат Швейцарии.

В итоге Доминик так мощно провел два сезона в NLA, что наработал на контракт с «Чикаго» и с ходу зажег в команде из Иллинойса. В этой регулярке чех сыграл не настолько ярко, выходя на лед во втором звене «Блэкхокс», но достаточно стабильно набирал очки и был железобетонным игроком основы.

Филип Хытил, «Рейнджерс», нападающий, 21 год

В свои 21 нападающий, выбранный «Рейнджерами» в первом раунде четыре года назад, провел в НХЛ уже три полноценных сезона, по ходу которых планомерно прогрессирует и становится все более важным элементом системы «синерубашечников». В сокращенной регулярке, где команду Дэвида Куинна подкосили сразу два громких скандала, Хытилу доверили центрить третье звено, в котором он частенько выходил вместе с Алексисом Лафренье. И вполне возможно, что уже в следующем сезоне молодой чех сможет побороться за место в топ-6 с Райаном Строумом. Пока же Филип готовится зажигать на краю в тройке с Задиной и Зогорной-старшим.

Филип Гронек, «Детройт», защитник, 23 года

Если фанатам «Детройта» и есть за что благодарить своего бывшего генменеджера Кена Холланда, то за выбор Гронека во втором раунде драфта в 2016-м. За пять лет в системе «Ред Уингз» праворукий двухсторонний защитник дорос до первой пары и спецбригады большинства, а в этом сезоне и вовсе стал лучшим бомбардиром одной из самых бедовых команд лиги, которую сейчас капитально перестраивает Айзерман.

Филип Задина, «Детройт», нападающий, 21 год

А вот еще от другого Филипа в городе Моторов ждут большего. Даже в сравнении с одногодкой Хытилом, с которым он не вылезал из сборной Чехии по своему возрасту, Задина играет не так ярко. Три года назад Холланд потратил на него шестой пик, и пока что 21-летний вингер не дает ожидаемого выхлопа в атаке. Впрочем, пусть и медленно, но он прогрессирует и наверняка входит в планы нового босса «Крылышек».