Олимпийский чемпион и чемпион мира Валерий Каменский прокомментировал поражение сборной России от Словакии (1:3) на чемпионате мира по хоккею-2021 в Латвии.

«Ребята сами проиграли. Нападающие должны острее играть. Прозевали начало игры, не были нацелены на ворота. Это хороший урок перед главными матчами. Сегодняшнее поражение говорит о том, что нужно настраиваться на каждую игру и выходить играть на победу», — сказал Каменский «СЭ».

Валерий Каменский считает, что ЧМ-2021 по хоккею каждая команда может выиграть у каждой, если не настроишься и не покажешь тот хоккей, который от тебя ждут.

«По результатам есть, конечно, на текущем чемпионате мира сенсации, но сборная Словакии тоже никому не проиграла. Она всегда достойной играет с нашими. Зная, что наша команда сильная, все стараются как бы ее пощупать. У словаков это получилось», — добавил Каменский.

Словаки набрали девять очков и занимают первое место в группе А. У россиян шесть очков и второе место. Россия сыграет со сборной Дании 26 мая в 16:15 по московскому времени.

(Екатерина Звенигородская)