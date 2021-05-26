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Вайсфельд назвал Данию хорошо организованной и крепкой командой

20:26
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Известный хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд подвел итоги четвертого матча сборной России на чемпионате мира в Риге. 26 мая российская команда победила Данию — 3:0.

«Игра была, в принципе, непростая, но никто и не предполагал, что будет матч легким, — сказал Вайсфельд. — Все команды научились хорошо обороняться. Поэтому взломать оборону датчан было сложно. Датчане — весьма непростой соперник, их победа над шведами это полностью подтверждает. Это далеко не те датчане, что были пять-шесть лет назад. Ныне это очень хорошо организованная, крепкая команда. Наша сборная играли терпеливо, по заданию. Судя по всему, игроки выполнили план на игру. Поздравляю сборную России с победой. Впереди два дня отдыха, есть время подготовиться к следующим матчам».

Сборная России набрала 9 очков после четырех игр и вышла на первое место в группе A. Следующий матч российская команда проведет против сборной Швейцарии. Игра начнется 29 мая в 16:15 по московскому времени.

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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры