Вайсфельд сравнил поколения сборной России с «Жигулями» и «Мерседесом»

Хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд прокомментировал победу сборной России над Данией на чемпионате мира по хоккею в Латвии (3:0).

«Я не считаю, что нам нужно было реабилитироваться после поражения от Словакии. Что там произошло? Подумаешь, проиграли игру. Выиграли, молодцы, но я никак не связываю это с игрой против Словакии. Против таких команд как Дания очень сложно играть. Они терпеливо играют, все научились обороняться, поэтому взломать оборону не так просто, а риск пропустить какой-то неожиданный удар тоже есть», — сказал Вайсфельд «СЭ».

Вайсфельд не считает, что нынешняя сборная России слабее, чем в 2016 году.

«Сколько времени прошло? Там уже поменялся состав несколько раз, сейчас ни одного человека нет, кто играл тогда. Прошли времена, когда Россия, Чехия, Финляндия, Швеция всех обыгрывали. Сейчас все научились играть в хоккей. Невозможно сравнивать старую и новую сборную. Это как «Жигули» и «Мерседес», это же разное время. Воронков — лучший игрок матча. Очень хорошо сыграл: во-первых, его игра была полезной и эффективной, во-вторых, набрал два очка», — добавил Вайсфельд.

Сборная России набрала 9 очков после четырех игр и вышла на первое место в группе A. Следующий матч российская команда проведет против сборной Швейцарии. Игра начнется 29 мая в 16:15 по московскому времени.

(Мария Куцубеева)