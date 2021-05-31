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В пятый раз истории сборная из «большой шестерки» не попала в четвертьфинал ЧМ. Дважды это случалось с Россией

31 мая 2021, 23:27
31 мая. Россия — Швеция — 3:2 Б. Фото IIHF
31 мая. Россия — Швеция — 3:2 Б. Фото IIHF
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Сборная Швеции уступила России (2:3 Б) и впервые в истории не попала в четвертьфинал чемпионат мира по хоккею.

За всю историю проведения четвертьфиналов турнира всего пять раз кто-то из шестерки ведущих команд (Россия, Канада, Швеция, Чехия, Финляндия, США) не попадал в четвертьфинал. В 2000 и 2004 годах сборная России не преодолевала второй групповой этап, а в 2003 и 2010 годах сборная США уже после первой стадии отправлялась в турнир за выживание (в нем играли худшие команды четырех групп).

Еще четыре раза кто-то из грандов не попадал в топ-8, хотя четвертьфинальная стадия не проводилась. Так сборные Швеции-1937 и Финляндия-1939 проиграли все свои матчи на предварительной стадии и не попали ни группу за 1-4-е места, ни в группу за 5-8-е. В 1955-м финны стали последними в круговом турнире, а 1998-м американцы оказались в пульке команд, которые разыгрывали места с 9-го по 12-е.

(Кирилл Бурдаков)

Случаи, когда сборная «большой шестерки» не попадала в топ-8 по итогам чемпионата мира

Год

Страна проведения

Сборная

Место

1937

Великобритания

Швеция

10-е

1939

Швейцария

Финляндия

13-е

1955

ФРГ

Финляндия

9-е

1998

Швейцария

США

12-е

2000

Россия

Россия

11-е

2003

Финляндия

США

13-е

2004

Чехия

Россия

10-е

2010

Германия

США

13-е

2021

Латвия

Швеция

?

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры