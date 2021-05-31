В пятый раз истории сборная из «большой шестерки» не попала в четвертьфинал ЧМ. Дважды это случалось с Россией
Сборная Швеции уступила России (2:3 Б) и впервые в истории не попала в четвертьфинал чемпионат мира по хоккею.
За всю историю проведения четвертьфиналов турнира всего пять раз кто-то из шестерки ведущих команд (Россия, Канада, Швеция, Чехия, Финляндия, США) не попадал в четвертьфинал. В 2000 и 2004 годах сборная России не преодолевала второй групповой этап, а в 2003 и 2010 годах сборная США уже после первой стадии отправлялась в турнир за выживание (в нем играли худшие команды четырех групп).
Еще четыре раза кто-то из грандов не попадал в топ-8, хотя четвертьфинальная стадия не проводилась. Так сборные Швеции-1937 и Финляндия-1939 проиграли все свои матчи на предварительной стадии и не попали ни группу за 1-4-е места, ни в группу за 5-8-е. В 1955-м финны стали последними в круговом турнире, а 1998-м американцы оказались в пульке команд, которые разыгрывали места с 9-го по 12-е.
(Кирилл Бурдаков)
Случаи, когда сборная «большой шестерки» не попадала в топ-8 по итогам чемпионата мира
|
Год
|
Страна проведения
|
Сборная
|
Место
|
1937
|
Великобритания
|
Швеция
|
10-е
|
1939
|
Швейцария
|
Финляндия
|
13-е
|
1955
|
ФРГ
|
Финляндия
|
9-е
|
1998
|
Швейцария
|
США
|
12-е
|
2000
|
Россия
|
Россия
|
11-е
|
2003
|
Финляндия
|
США
|
13-е
|
2004
|
Чехия
|
Россия
|
10-е
|
2010
|
Германия
|
США
|
13-е
|
2021
|
Латвия
|
Швеция
|
?
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