В пятый раз истории сборная из «большой шестерки» не попала в четвертьфинал ЧМ. Дважды это случалось с Россией

Сборная Швеции уступила России (2:3 Б) и впервые в истории не попала в четвертьфинал чемпионат мира по хоккею.

За всю историю проведения четвертьфиналов турнира всего пять раз кто-то из шестерки ведущих команд (Россия, Канада, Швеция, Чехия, Финляндия, США) не попадал в четвертьфинал. В 2000 и 2004 годах сборная России не преодолевала второй групповой этап, а в 2003 и 2010 годах сборная США уже после первой стадии отправлялась в турнир за выживание (в нем играли худшие команды четырех групп).

Еще четыре раза кто-то из грандов не попадал в топ-8, хотя четвертьфинальная стадия не проводилась. Так сборные Швеции-1937 и Финляндия-1939 проиграли все свои матчи на предварительной стадии и не попали ни группу за 1-4-е места, ни в группу за 5-8-е. В 1955-м финны стали последними в круговом турнире, а 1998-м американцы оказались в пульке команд, которые разыгрывали места с 9-го по 12-е.

(Кирилл Бурдаков)

Случаи, когда сборная «большой шестерки» не попадала в топ-8 по итогам чемпионата мира