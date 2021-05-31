Стали известны расклады, при которых Россия сыграет в четвертьфинале чемпионата мира против Канады

Перед последним игровым днем группового этапа чемпионата мира положение команд выглядит так:

группа А — Россия — 14 очков (6 матчей), Швейцария — 12 (6), Словакия — 12 (6), Чехия — 10 (6), Швеция — 10 (7), Дания — 8 (7), Великобритания, Белоруссия — 4 (6);

группа В — Финляндия, США — 15 очков (6 матчей), Казахстан — 10 (7), Германия, Латвия, Канада — 9 (6), Норвегия — 8 (7), Италия — 0 (6).

Оставшиеся матчи:

группа А — Швейцария — Великобритания, Словакия — Чехия, Россия — Белоруссия;

группа В — Канада — Финляндия, Италия — США, Германия — Латвия.

Существуют расклады, при которых Россия в четвертьфинале сыграет против Канады. Это произойдет, если наша сборная займет в группе первое место, а «Кленовые листья» — четвертое, либо, если россияне станут вторыми, а канадцы — третьими.

Напомним, что российской сборной для первого места в группе достаточно победить Белоруссию.

Если же россияне не смогут это сделать, то в случае равенства очков с Швейцарией мы будем выше этой команды, а со Словакией — ниже (критерий — победа в личной встрече). А вот если по 14 или 15 очков наберут все три этих сборные сразу, то наши хоккеисты останутся вторыми. Ключевыми показателями будут число очков в матчах внутри «тройки» (по 3), а далее разность шайб (у Швейцарии — «плюс 4», у России — «плюс 1», у Словакии — «минус 5»).

Канадцы же станут третьими в группе В, если обыграют Финляндию в основное время, а матч Германия — Латвия не закончится в основное время, и четвертыми, если немцы и латвийцы определят победителя за 60 минут, а «Кленовые листья» наберут хотя бы очко в игре с финнами.

Так что встреча России и Канады в плей-офф вполне вероятна: вариант, при котором россияне побеждают белорусов, в матче Германия — Латвия не будет овертайма, а канадцы возьмут хотя бы очко у Суоми, кажется весьма реальным.