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Третьяк: «Я в большом хоккее больше полувека, и видел многое. Но такого — ни разу»

10:30
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Президент ФХР Владислав Третьяк высказал мнение, что чемпионат мира этого года будет особенным. По его словам, турнир будет отличаться от предыдущих отсутствием болельщиков, ограничениями, связанными с пандемией коронавируса, и высоким уровнем конкуренции.

«Я в большом хоккее больше полувека, и видел многое. Но такого — ни разу», — цитирует Третьяка РБК.

По мнению Третьяка, игры без болельщиков — «удар, в первую очередь, по сборной России».

«Мы не сомневались, что если зрителей допустят на трибуны, то в основном в Риге соберутся именно наши, как было, например, в 2014 году в Минске. Но мы о болельщиках не забыли. Федерация организовала в Москве фан-зону, где будут установлены большие экраны, пришедших ожидают различные активности. Вход свободный — ждем всех любителей хоккея», — сказал Третьяк.

Комментируя ограничения из-за коронавируса, Третьяк уточнил, что «для хоккеистов турнир предстоит тяжелый». «Все время нужно находиться в гостинице, выезжать только на игры и тренировки. Ограничение свободы — это сложно. Но все в одинаковых условиях», — подчеркнул он.

Дополнительная информация:

https://sportrbc.ru/news/60a6740b9a79472e997f5193?ruid=UET9A2CVIoYSVi6VAwbsAg==

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