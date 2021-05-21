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Каменский: «Чемпионат мира будет интересным»

10:26

Олимпийский чемпион Валерий Каменский поделился ожиданиями от чемпионата мира 2021 года. По его словам, турнир будет интересный.

«Уровень чемпионата мира и накал борьбы будут высокими, так как в составах команд много молодежи, которая постарается проявиться себя, — цитирует РБК Каменского. — Также шанс побороться за высокие места получили сборные, которые обычно не относят к числу фаворитов. Поэтому, считаю, турнир предстоит интересный».

Сборная России уступила в двух последних матчах перед чемпионатом мира, проиграв в рамках Евротура финнам (1:4) и чехам (0:4).

«По Евротуру о степени готовности команды судить тяжело, — отметил Каменский. — Хоккеисты были под нагрузкой, выполнялся определенный план подготовки. По мастерству у нас очень хорошая, сильная команда. Как и всегда».

Дополнительная информация:

https://sportrbc.ru/news/60a6740b9a79472e997f5193?ruid=UET9A2CVIoYSVi6VAwbsAg==

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