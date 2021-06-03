Хоккей
ЧМ по хоккею 2021
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Команды
Тренеры
Стадионы
История
Новости   //    Хоккей   //    Чемпионат мира

США — Словакия: время начала матча и где смотреть прямую трансляцию

15:15
Сборная США. Фото AFP
Сборная США. Фото AFP
Теги:

Сборные США и Словакии сыграют в матче 1/4 финала чемпионата мира-2021 в четверг, 3 июня. Начало встречи — 16:15 по московскому времени.

Следить за матчем в прямом эфире вы сможете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции на сайте Матч ТВ.

Сборная США выступала в группе В, заняв первое место и потерпев лишь одно поражение — в стартовом поединке от Финляндии (1:2). Команда Словакии стала четвертой в группе А и пробилась в плей-офф впервые с 2013-го года.

Чемпионат мира по хоккею 2021: путеводитель по главному хоккейному турниру

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

Читайте также

Россия — Канада: время начала матча и где смотреть прямую трансляцию
Швейцария — Германия: время начала матча и где смотреть прямую трансляцию
«Баффало» выиграл драфт-лотерею НХЛ
Чемпионат мира по хоккею-2021: расписание матчей 1/4 финала, Россия — Канада и другие игры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Чемпионат мира по хоккею 2021: расписание и результаты матчей России и других игр в плей-офф — пары, обзоры