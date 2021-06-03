Сборные США и Словакии сыграют в матче 1/4 финала чемпионата мира-2021 в четверг, 3 июня. Начало встречи — 16:15 по московскому времени.

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Сборная США выступала в группе В, заняв первое место и потерпев лишь одно поражение — в стартовом поединке от Финляндии (1:2). Команда Словакии стала четвертой в группе А и пробилась в плей-офф впервые с 2013-го года.

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