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Россия обойдет Канаду в рейтинге ИИХФ в случае победы в четвертьфинале чемпионата мира

14:35
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Россия опередит Канаду в рейтинге Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ) в случае победы в над канадцами в четвертьфинале чемпионата мира в Риге (Латвия).

Перед четвертьфиналами чемпионата мира предварительный рейтинг ИИХФ-2021 выглядит так:

1. Канада — 3035, 2. Россия — 3030. 3. Финляндия — 3985. 4. США — 2885. 5. Швеция — 2880. 6. Чехия — 2875. 7. Германия — 2805. 8. Швейцария — 2775. 9. Словакия — 2775 ...

В случае победы России над Канадой наша сборная в худшем раскладе станет четвертой на турнире и наберет 3090 очков. Канада с 3035 останется позади. При таком варианте обогнать Россию сможет только Финляндия: для этого сборной Суоми надо будет либо выиграть золото, либо взять серебро, причем в этом случае россиян не должно быть в финале.

Если Россия проиграет Канаде, то не обойдет ее в рейтинге и потенциально может опуститься на третью строчку — ниже финнов или чехов.

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Материалы сюжета: Чемпионат мира по хоккею 2021: расписание и результаты матчей России и других игр в плей-офф — пары, обзоры