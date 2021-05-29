Сборные России и Швейцарии встречаются в группе чемпионата мира-2021 в субботу, 29 мая.

Смотреть матч в прямом эфире вы можете на этой странице. Трансляция предоставлена Первым каналом.

Главные события и статистика игры Швейцария — Россия доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

Начало — 16.15 (время московское).

Игру ЧМ-2021 Швейцария — Россия и другие встречи группы A принимает Олимпийский центр в Риге (Латвия).

Сборная России в группе чемпионата мира сыграла с Чехией (4:3 21 мая), Великобританией (7:1 22 мая), Словакией (1:3 24 мая) и Данией (3:0 26 мая). Также команда Валерия Брагина на предварительном этапе встретится со Швецией (31 мая) и Белоруссией (1 июня).

После 8 игровых дней у России, Словакии и Швейцарии по 9 очков. Швейцарская команда ранее встретилась с Чехией (5:2), Данией (1:0), Швецией (0:7) и Словакией (8:1).

Все матчи сборной России на ЧМ-2021 показывает Первый канал. Трансляции в прямом эфире будут доступны на сайте.

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