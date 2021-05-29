Россия — Швейцария: прямая трансляция Первого канала — смотреть онлайн матч ЧМ-2021
Смотреть матч в прямом эфире вы можете на этой странице. Трансляция предоставлена Первым каналом.
Главные события и статистика игры Швейцария — Россия доступны в матч-центре на сайте «СЭ».
Начало — 16.15 (время московское).
Игру ЧМ-2021 Швейцария — Россия и другие встречи группы A принимает Олимпийский центр в Риге (Латвия).
Сборная России в группе чемпионата мира сыграла с Чехией (4:3 21 мая), Великобританией (7:1 22 мая), Словакией (1:3 24 мая) и Данией (3:0 26 мая). Также команда Валерия Брагина на предварительном этапе встретится со Швецией (31 мая) и Белоруссией (1 июня).
После 8 игровых дней у России, Словакии и Швейцарии по 9 очков. Швейцарская команда ранее встретилась с Чехией (5:2), Данией (1:0), Швецией (0:7) и Словакией (8:1).
Все матчи сборной России на ЧМ-2021 показывает Первый канал. Трансляции в прямом эфире будут доступны на сайте.
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Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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