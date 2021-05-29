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Россия — Швейцария: прямая трансляция Первого канала — смотреть онлайн матч ЧМ-2021

01:10
Россия — Швейцария.
Россия — Швейцария.
Сборные России и Швейцарии встречаются в группе чемпионата мира-2021 в субботу, 29 мая.

Смотреть матч в прямом эфире вы можете на этой странице. Трансляция предоставлена Первым каналом.

Главные события и статистика игры Швейцария — Россия доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

Начало — 16.15 (время московское).

Игру ЧМ-2021 Швейцария — Россия и другие встречи группы A принимает Олимпийский центр в Риге (Латвия).

Сборная России в группе чемпионата мира сыграла с Чехией (4:3 21 мая), Великобританией (7:1 22 мая), Словакией (1:3 24 мая) и Данией (3:0 26 мая). Также команда Валерия Брагина на предварительном этапе встретится со Швецией (31 мая) и Белоруссией (1 июня).

После 8 игровых дней у России, Словакии и Швейцарии по 9 очков. Швейцарская команда ранее встретилась с Чехией (5:2), Данией (1:0), Швецией (0:7) и Словакией (8:1).

Все матчи сборной России на ЧМ-2021 показывает Первый канал. Трансляции в прямом эфире будут доступны на сайте.

Чемпионат мира по хоккею 2021: путеводитель по главному хоккейному турниру

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
🏒 Хоккей. ЧМ. Группа A
Швейцария
Россия

П2

29%

1.93

ТМ 6.5

21%

1.37

Ф2 (0)

18%

1.53
🏒 Хоккей. ЧМ. Группа B
Германия
Финляндия

П2

25%

1.58

ТБ 4.5

20%

1.67

ИТБ1 (1.5)

15%

1.69
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Финал
Манчестер Сити
Челси

П1

35%

1.90

Обе забьют - да

27%

2.06

ТБ 2.0

22%

1.68

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры