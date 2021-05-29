Президент Немецкого хоккейного союза раскритиковал смену белорусского флага в Риге

Президент Немецкого хоккейного союза (DEB) Франц Райндль раскритиковал власти Риги, где сейчас проходит чемпионат мира по хоккею, заменившие государственный флаг Белоруссии на бело-красно-белый — флаг белорусской оппозиции.

«Я не думаю, что это нормально, потому что чемпионат мира по хоккею не должен иметь ничего общего с актуальной политической ситуацией», — цитирует главу DEB Deutsche Welle со ссылкой на агентство спортивных новостей SID.

Райндль считает, что решение мэра Риги заменить флаг ударит по хоккеистам из Белорусии.

«Белоруссия такая же команда на чемпионате мира, как и все остальные. И они играют за свою страну. Я не думаю, что они играют за одного человека», — заявил глава DEB.