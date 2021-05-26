Россия обыграла Данию (3:0) в четвертом матче чемпионата мира по хоккею. Встреча прошла в Риге (Латвия).

Прямые трансляции матчей сборной России вы можете смотреть на сайте «СЭ» и в эфире Первого канала.

Главные события и статистика игры Россия — Дания доступны в матч-центре.

Иван Морозов — 1:0

Александр Барабанов — 2:0

Дмитрий Воронков — 3:0