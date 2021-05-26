Россия — Дания: все голы матча ЧМ-2021
18:30
Россия обыграла Данию (3:0) в четвертом матче чемпионата мира по хоккею. Встреча прошла в Риге (Латвия).
Прямые трансляции матчей сборной России вы можете смотреть на сайте «СЭ» и в эфире Первого канала.
Главные события и статистика игры Россия — Дания доступны в матч-центре.
Иван Морозов — 1:0
Александр Барабанов — 2:0
Дмитрий Воронков — 3:0
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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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