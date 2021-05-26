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Россия — Дания: все голы матча ЧМ-2021

18:30
26 мая. Рига. Россия — Дания. Иван Морозов (№8). Фото AFP
26 мая. Рига. Россия — Дания. Иван Морозов (№8). Фото AFP
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Россия обыграла Данию (3:0) в четвертом матче чемпионата мира по хоккею. Встреча прошла в Риге (Латвия).

Прямые трансляции матчей сборной России вы можете смотреть на сайте «СЭ» и в эфире Первого канала.

Главные события и статистика игры Россия — Дания доступны в матч-центре.

Иван Морозов — 1:0

Александр Барабанов — 2:0

Дмитрий Воронков — 3:0

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры