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Россия — Дания: Воронков забросил первую шайбу на турнире

18:26
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Нападающий сборной России Дмитрий Воронков забил гол в матче группового этапа чемпионата мира против Дании. В третьем периоде он сделал счет 3:0 в пользу России.

Для Воронкова эта шайба стала первой на турнире.

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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры