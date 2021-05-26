Россия — Дания: Воронков забросил первую шайбу на турнире
18:26
Нападающий сборной России Дмитрий Воронков забил гол в матче группового этапа чемпионата мира против Дании. В третьем периоде он сделал счет 3:0 в пользу России.
Для Воронкова эта шайба стала первой на турнире.
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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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