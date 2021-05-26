Россия — Дания: прямая трансляция Первого канала — смотреть онлайн матч ЧМ-2021
Смотреть матч в прямом эфире вы можете на этой странице. Трансляция предоставлена Первым каналом.
Главные события и статистика игры Россия — Дания доступна в матч-центре на сайте «СЭ».
Начало — 16.15 (время московское).
Игру ЧМ-2021 Россия — Дания и другие встречи группы A принимает Олимпийский центр в Риге (Латвия).
Сборная России стартовала на ЧМ-2021 с победы над Чехией (4:3 21 мая) и обыграла Великобританию (7:1 22 мая), а затем уступила Словакии (1:3 24 мая). Также команда Валерия Брагина встретится группе со Швейцарией (29 мая), Швецией (31 мая) и Белоруссией (1 июня).
Все матчи сборной России на ЧМ-2021 показывает Первый канал. Трансляции в прямом эфире будут доступны на сайте.
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