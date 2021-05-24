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Объявлен состав сборной России на матч чемпионата мира со Словакией

14:50
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Стал известен состав сборной России на матч группового турнира чемпионата мира по хоккею в Риге (Латвия) против Словакии.

Место в воротах российской команды займет Александр Самонов. Иван Бочаров станет запасным.

Состав сборной России на матч со Словакией:

Зуб — Задоров, Барабанов — Шалунов — Воронков;

Гавриков — Проворов, Слепышев — Карнаухов — Толчинский;

Ожиганов — Рафиков, Кузьменко — Морозов — Бурдасов;

Дронов, Швец-Роговой — Каменев — Тимкин, Галимов.

Матч Словакия — Россия состоится сегодня, 24 мая. Начало встречи — в 16.15 (мск).

Дополнительная информация:

https://twitter.com/russiahockey/status/1396795365991534592

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры