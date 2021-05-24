Объявлен состав сборной России на матч чемпионата мира со Словакией
14:50
Стал известен состав сборной России на матч группового турнира чемпионата мира по хоккею в Риге (Латвия) против Словакии.
Место в воротах российской команды займет Александр Самонов. Иван Бочаров станет запасным.
Состав сборной России на матч со Словакией:
Зуб — Задоров, Барабанов — Шалунов — Воронков;
Гавриков — Проворов, Слепышев — Карнаухов — Толчинский;
Ожиганов — Рафиков, Кузьменко — Морозов — Бурдасов;
Дронов, Швец-Роговой — Каменев — Тимкин, Галимов.
Матч Словакия — Россия состоится сегодня, 24 мая. Начало встречи — в 16.15 (мск).
Дополнительная информация:
Опрос
проголосовало: 25671Все опросы
Как выступит сборная России на чемпионате мира по хоккею-2021?
Читайте также
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю