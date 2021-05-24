Объявлен состав сборной России на матч чемпионата мира со Словакией

Стал известен состав сборной России на матч группового турнира чемпионата мира по хоккею в Риге (Латвия) против Словакии.

Место в воротах российской команды займет Александр Самонов. Иван Бочаров станет запасным.

Состав сборной России на матч со Словакией:

Зуб — Задоров, Барабанов — Шалунов — Воронков;

Гавриков — Проворов, Слепышев — Карнаухов — Толчинский;

Ожиганов — Рафиков, Кузьменко — Морозов — Бурдасов;

Дронов, Швец-Роговой — Каменев — Тимкин, Галимов.

Матч Словакия — Россия состоится сегодня, 24 мая. Начало встречи — в 16.15 (мск).