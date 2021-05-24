Бывший президент Эстонии призвал отстранить Белоруссию от ЧМ-2021

Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес призвал ИИХФ отстранить сборную Белоруссии от участия в ЧМ-2021.

«Международная федерация хоккея на льду может и должна отстранить Беларусь от участия проходящего в Риге чемпионата мира.

Это, как ничто иное, причинило бы боль диктатору Александру Лукашенко, который любит хоккей, и показало бы, что у организованного государством терроризма есть последствия", — написал Ильвес в Twitter.

На чемпионате мира Белоруссия уступила Словакии (2:5) и победила сборную Швеции (1:0). С 3 очками команда занимает 5-е место в группе А.

Сегодня, 24 мая, подопечные Михаила Захарова сыграют с Чехией. Начало встречи — в 20:15 по московскому времени.