Объявлен состав сборной России на матч чемпионата мира с Великобританией
15:02
Стал известен состав сборной России на матч группового турнира чемпионата мира по хоккею в Риге (Латвия) против Великобритании.
Место в воротах россиян займет Иван Бочаров. В матче примут участие нападающие Сергей Толчинский и Андрей Кузьменко, которые сегодня были включены в заявку сборной.
Состав сборной России на матч с Великобританией:
Бочаров (Самонов); Зуб — Задоров, Барабанов — Шалунов — Толчинский; Гавриков — Проворов, Слепышев — Карнаухов — Григоренко; Ожиганов — Рафиков, Кузьменко — Морозов — Бурдасов; Дронов, Швец-Роговой — Каменев — Галимов, Воронков.
Матч Россия — Великобритания состоится сегодня, 22 мая. Начало — в 16.15. Видеотрансляция матча будет доступна здесь.
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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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