Объявлен состав сборной России на матч чемпионата мира с Великобританией

Стал известен состав сборной России на матч группового турнира чемпионата мира по хоккею в Риге (Латвия) против Великобритании.

Место в воротах россиян займет Иван Бочаров. В матче примут участие нападающие Сергей Толчинский и Андрей Кузьменко, которые сегодня были включены в заявку сборной.

Состав сборной России на матч с Великобританией:

Бочаров (Самонов); Зуб — Задоров, Барабанов — Шалунов — Толчинский; Гавриков — Проворов, Слепышев — Карнаухов — Григоренко; Ожиганов — Рафиков, Кузьменко — Морозов — Бурдасов; Дронов, Швец-Роговой — Каменев — Галимов, Воронков.

Матч Россия — Великобритания состоится сегодня, 22 мая. Начало — в 16.15. Видеотрансляция матча будет доступна здесь.