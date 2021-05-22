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Россия — Великобритания: прямая трансляция Первого канала — смотреть онлайн матч ЧМ-2021

09:00
Россия — Великобритания.
Россия — Великобритания.
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Сборные России и Великобритании в субботу, 22 мая, встретятся в рамках предварительного раунда чемпионата мира по хоккею-2021.

Смотреть матч в прямом эфире вы можете на этой странице. Трансляция предоставлена Первым каналом.

Матч ЧМ-2021 Россия — Великобритания в группе А пройдет в Риге (Латвия) в Олимпийском центре. Начало игры — в субботу, 22 мая, в 16.15 (время московское).

Сборная России на ЧМ-2021 стартовала с победы над Чехией (4:3 21 мая). Также команда Валерия Брагина сыграет в группе со Словакией (24 мая), Данией (26 мая), Швейцарией (29 мая), Швецией (31 мая) и Белоруссией (1 июня).

Все матчи сборной России на ЧМ-2021 показывает Первый канал. Трансляции в прямом эфире будут доступны на сайте.

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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры