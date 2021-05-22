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Россия — Великобритания: смотреть прямую трансляцию матча ЧМ-2021 по хоккею

15:00
Нападающий сборной России Владислав Каменев. Фото ФХР
Нападающий сборной России Владислав Каменев. Фото ФХР
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В субботу, 22 мая, сборная России проведет свой второй матч на чемпионате мира по хоккею-2021 в Латвии. Соперник — команда Великобритании, начало — в 16.15 по московскому времени.

В первой встрече на ЧМ в Риге российская сборная победила Чехию 4:3. Британская команда еще не выходила на лед на этом турнире.

Соперники на международных соревнованиях встречались всего раз: в групповом турнире ЧМ-1994 российская сборная разгромила британцев со счетом 12:3.

Команда Валерия Брагина также сыграет в группе со Словакией (24 мая), Данией (26 мая), Швейцарией (29 мая), Швецией (31 мая) и Белоруссией (1 июня).

Видеотрансляция матча доступна в эфире Первого канала и на сайте «СЭ»

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