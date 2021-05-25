«Кто такая вообще Германия, чтобы ей проигрывать». В Канаде не понимают, что их сборная делает на чемпионате мира

Сборная Канады уступила Германии со счетом 1:3 на групповом этапе чемпионата мира по хоккею. Для канадцев это поражение стало уже третьим на старте турнира.

Канадские болельщики недовольны выступлением своей команды на ЧМ в Латвии.

«Кто такая вообще Германия, чтобы ей проигрывать»

«Раньше люди добровольно шли на войну за свою страну, а теперь они даже не хотят добровольно играть в хоккей на все оплаченные расходы, ехать на европейские каникулы»

«Я понимаю, что Канада не будет удивлять каждый год, но это особый вид зла, к которому мы не привыкли»

«Это худшая команда Канады, которую я когда-либо видел»

«Ни один уважающий себя хоккеист не присоединится к такому мусорному баку»

«У женской сборной Канады наверняка было бы больше навыков и скорости»

«Не попали в плей-офф с этой командой лузеров? Не удивительно»

Канада может не попасть в плей-офф ЧМ-2021 даже при четырех победах в оставшихся матчах в группе //

«Позорят великую хоккейную державу». Болельщики раскритиковали Канаду за поражение от Германии