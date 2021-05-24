«Позорят великую хоккейную державу». Болельщики раскритиковали Канаду за поражение от Германии

Сборная Канады сенсационно проиграла Германии (1:3) в матче группового турнира чемпионата мира по хоккею. Для канадцев это уже третье поражение в трех стартовых матчах ЧМ-2021.

Такое с «Кленовыми листьями» случилось впервые в истории. Болельщики отреагировали на неожиданный результат соперника:

fonkom: «Позорят великую хоккейную державу»

Алексей: «Развалинами Канады удовлетворен»

Бура Шалаганов: «Походу на этот Чемпионат Мира, Канада забила болт»

Patisson: «Канада уже практически в открытую сигналит: ей не нужен этот ЧМ»

«Канада борется за то, чтобы остаться в высшем дивизионе в этом году»

Canada battling for staying in top division this year! #IIHFWorlds #IIHFWorlds2021 — Kristers Bormanis (@KRISTERS23) May 24, 2021

«На данный момент я не сомневаюсь, что женская сборная Канады будет НАМНОГО лучше этой»

At this point I have no doubt in my mind that Canada's women's team is going to be a LOT better than this.



They will have waited 2+ years for this tournament, they're not going to play like it doesn't matter. #WomensWorlds#MensWorlds / #IIHFWorlds — ?? Nick ?? (@nicktheiihffan) May 24, 2021

alex084082: «Канада привезла 7-8 по силе состав, почти все игроки далеко не на лидирующих позициях в своих клубах, играют в 3-4 звеньях худших команд НХЛ, на олимпиаде у них будет абсолютно другая команда».

Соломон Кац: «Если ЧМ по хоккею такой смешной, давайте проводить его три раза в год»

Hottiе: «Может они не хоккеистов, а футболистов привезли на ЧМ? Дали форму и выпустили на лед сливаться»

Voorhees: «Канада просто бережёт силы на великую Италию».