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«Позорят великую хоккейную державу». Болельщики раскритиковали Канаду за поражение от Германии

24 мая 2021, 23:10
Сборная Канады сенсационно проиграла Германии на ЧМ-2021. Фото IIHF
Сборная Канады сенсационно проиграла Германии на ЧМ-2021. Фото IIHF
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Сборная Канады сенсационно проиграла Германии (1:3) в матче группового турнира чемпионата мира по хоккею. Для канадцев это уже третье поражение в трех стартовых матчах ЧМ-2021.

Такое с «Кленовыми листьями» случилось впервые в истории. Болельщики отреагировали на неожиданный результат соперника:

Публикация от Спорт-Экспресс (@sport_express)

fonkom: «Позорят великую хоккейную державу»

Алексей: «Развалинами Канады удовлетворен»

Бура Шалаганов: «Походу на этот Чемпионат Мира, Канада забила болт»

Patisson: «Канада уже практически в открытую сигналит: ей не нужен этот ЧМ»

«Канада борется за то, чтобы остаться в высшем дивизионе в этом году»

«На данный момент я не сомневаюсь, что женская сборная Канады будет НАМНОГО лучше этой»

alex084082: «Канада привезла 7-8 по силе состав, почти все игроки далеко не на лидирующих позициях в своих клубах, играют в 3-4 звеньях худших команд НХЛ, на олимпиаде у них будет абсолютно другая команда».

Соломон Кац: «Если ЧМ по хоккею такой смешной, давайте проводить его три раза в год»

Hottiе: «Может они не хоккеистов, а футболистов привезли на ЧМ? Дали форму и выпустили на лед сливаться»

Voorhees: «Канада просто бережёт силы на великую Италию».

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры