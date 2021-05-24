«Позорят великую хоккейную державу». Болельщики раскритиковали Канаду за поражение от Германии
Сборная Канады сенсационно проиграла Германии (1:3) в матче группового турнира чемпионата мира по хоккею. Для канадцев это уже третье поражение в трех стартовых матчах ЧМ-2021.
Такое с «Кленовыми листьями» случилось впервые в истории. Болельщики отреагировали на неожиданный результат соперника:
fonkom: «Позорят великую хоккейную державу»
Алексей: «Развалинами Канады удовлетворен»
Бура Шалаганов: «Походу на этот Чемпионат Мира, Канада забила болт»
Patisson: «Канада уже практически в открытую сигналит: ей не нужен этот ЧМ»
«Канада борется за то, чтобы остаться в высшем дивизионе в этом году»
«На данный момент я не сомневаюсь, что женская сборная Канады будет НАМНОГО лучше этой»
alex084082: «Канада привезла 7-8 по силе состав, почти все игроки далеко не на лидирующих позициях в своих клубах, играют в 3-4 звеньях худших команд НХЛ, на олимпиаде у них будет абсолютно другая команда».
Соломон Кац: «Если ЧМ по хоккею такой смешной, давайте проводить его три раза в год»
Hottiе: «Может они не хоккеистов, а футболистов привезли на ЧМ? Дали форму и выпустили на лед сливаться»
Voorhees: «Канада просто бережёт силы на великую Италию».
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