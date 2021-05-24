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Канада может не попасть в плей-офф ЧМ-2021 даже при четырех победах в оставшихся матчах в группе

24 мая 2021, 23:05
Канада может не попасть в плей-офф ЧМ-2021. Фото IIHF
Канада может не попасть в плей-офф ЧМ-2021. Фото IIHF
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После матча Германия — Канада (3:1) турнирное положение в группе В на чемпионате мира выглядит так:

Германия — 9 очков (3 матча), Латвия — 7 (3), Казахстан, Финляндия — 4 (2), США, Норвегия — 3 (2), Канада, Италия — 0 (3).

Канаде предстоит сыграть еще четыре матча: Норвегия (26 мая), Казахстан (28 мая), Италия (30 мая), Финляндия (1 июня).

Существует вариант, при котором канадцы, даже выиграв четыре матча, могут не попасть в плей-офф. Допустим, что они наберут 12 очков. При этом:

— Германия побеждает Казахстан, набирает 12 очков — и оказывается выше Канады по личным встречам. При этом немцы проигрывают Финляндии, США и Латвии.

— Латвия побеждает Норвегию и Германию и набирает 13 очков. При этом латвийцы проигрывают США и Финляндии.

— Финляндия побеждает Германию и Латвию, а перед ними Норвегию и Италию — и набирает 16 очков. Поражение от Канады уже не играет роли.

— США побеждают Казахстан, Латвию, Норвегию, Германию и Италию — и набирают 18 очков.

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

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