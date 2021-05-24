Хоккей
ЧМ по хоккею 2021
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    Чемпионат мира

Канада — Германия: видеообзор матча-сенсации ЧМ-2021

24 мая 2021, 23:35
Игроки сборной Германии празднуют заброшенную шайбу в ворота Канады на ЧМ-2021. Фото IIHF
Игроки сборной Германии празднуют заброшенную шайбу в ворота Канады на ЧМ-2021. Фото IIHF
Теги:

Сборная Канады сенсационно проиграла Германии (1:3) в матче группового турнира чемпионата мира по хоккею. Для канадцев это уже третье поражение в трех стартовых матчах ЧМ-2021.

Немецкая команда возглавляет турнирную таблицу группы B (9 баллов в трех матчах), канадцы — предпоследние (0 очков).

Канада может не попасть в плей-офф ЧМ-2021 даже при четырех победах в оставшихся матчах в группе

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

Читайте также

Турнирные таблицы чемпионата мира-2021 — группы России и Канады на 24 мая
ЧМ-2021, результаты матчей 24 мая: Россия уступила Словакии и другие игры
Нападающий сборной России Каменев рассказал о причинах поражения от словаков
«Ювентус» прорвался в Лигу чемпионов. Для этого пришлось посадить на лавку Криштиану Роналду

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры