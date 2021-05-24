Сборная Канады сенсационно проиграла Германии (1:3) в матче группового турнира чемпионата мира по хоккею. Для канадцев это уже третье поражение в трех стартовых матчах ЧМ-2021.

Немецкая команда возглавляет турнирную таблицу группы B (9 баллов в трех матчах), канадцы — предпоследние (0 очков).

Канада может не попасть в плей-офф ЧМ-2021 даже при четырех победах в оставшихся матчах в группе