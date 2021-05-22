Карнаухов признан лучшим игроком сборной России в матче с Великобританией
19:12
Во втором матче чемпионата мира по хоккею, проходящем в Латвии, сборная России обыграла команду Великобритании со счетом 7:1.
Лучшим игроком сборной России в этой встрече был признан нападающий Павел Карнаухов. В матче с британцами форвард впервые забросил на взрослых чемпионатах мира.
Лучшим игроком британской сборной признан голкипер Джексон Уистл.
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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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