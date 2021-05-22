Карнаухов признан лучшим игроком сборной России в матче с Великобританией

Во втором матче чемпионата мира по хоккею, проходящем в Латвии, сборная России обыграла команду Великобритании со счетом 7:1.

Лучшим игроком сборной России в этой встрече был признан нападающий Павел Карнаухов. В матче с британцами форвард впервые забросил на взрослых чемпионатах мира.

Лучшим игроком британской сборной признан голкипер Джексон Уистл.