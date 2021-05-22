Толчинский: «Я две недели болел ангиной, вышел только дня четыре назад»

Нападающий сборной России Сергей Толчинский ответил на вопросы журналистов после победы над Великобританией (7:1) в матче группового турнира чемпионата мира-2021.

— Было ли волнение и допускали ли вы, что сегодня что-то может пойти не так?

— Нет, у нас была уверенность. У нас очень хороший состав. Выходили с первых минут при полной концентрации. Хорошо, что получилось сразу забить и потом довести игру до победы.

— Переживали, что вас не сразу включили в заявку сборной?

— Я две недели болел ангиной, вышел только дня четыре назад. Тренеры дали мне набрать форму. Я две недели не катался, нелегко переболел. Мне дали вкатиться.

— Трудно ли играть при молчаливых трибунах?

— В этом есть своя ностальгия. Переносишься в то время, когда играл по школе, когда приходит человек 50, из которых 48 — родители и родственники. Я лично ничего особенного не ощущал, — сказал Толчинский.

24 мая сборная России сыграет против Словакии, начало встречи — в 16.15 (мск).

(Михаил Скрыль)