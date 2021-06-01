Депутат Госдумы Свищев считает выход в плей-офф ЧМ маленькой победой сборной России
01:16
Депутат Госдумы Дмитрий Свищев высказался о победе сборной России над Швецией в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею (3:2 Б).
«Это уникальный и сложнейший чемпионат мира в нынешних условиях, — сказал Свищев ТАСС. — Он очень непросто проходит для нашей команды и наших соседей. Выход в плей-офф — маленькая победа, и она уже есть. Желаем удачи команде в финальной части чемпионата мира, важно не реагировать на психологическое давление, выдохнуть и проявить свои лучшие качества».
Сборная России обеспечила себе выход в плей-офф ЧМ-2021. Следующий матч российская команда проведет против сборной Белоруссии 1 июня.
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