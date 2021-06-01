Хоккей
ЧМ по хоккею 2021
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Команды
Тренеры
Стадионы
История
Новости   //    Хоккей   //    Чемпионат мира

Депутат Госдумы Свищев считает выход в плей-офф ЧМ маленькой победой сборной России

01:16
Теги:

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев высказался о победе сборной России над Швецией в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею (3:2 Б).

«Это уникальный и сложнейший чемпионат мира в нынешних условиях, — сказал Свищев ТАСС. — Он очень непросто проходит для нашей команды и наших соседей. Выход в плей-офф — маленькая победа, и она уже есть. Желаем удачи команде в финальной части чемпионата мира, важно не реагировать на психологическое давление, выдохнуть и проявить свои лучшие качества».

 

Сборная России обеспечила себе выход в плей-офф ЧМ-2021. Следующий матч российская команда проведет против сборной Белоруссии 1 июня.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11522481

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

Опрос

проголосовало: 255
Все опросы
Чего добьется Россия на ЧМ-2021 по хоккею?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Стал известен расклад, при котором Россия может не попасть в плей-офф чемпионата мира
Как Собчак отреагировала на выходку Бузовой в Волгограде
Парашютист погиб в Омской области во время прыжка
Пять человек погибли при крушении полицейского вертолета в Колумбии

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры