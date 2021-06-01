Депутат Госдумы Свищев считает выход в плей-офф ЧМ маленькой победой сборной России

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев высказался о победе сборной России над Швецией в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею (3:2 Б).

«Это уникальный и сложнейший чемпионат мира в нынешних условиях, — сказал Свищев ТАСС. — Он очень непросто проходит для нашей команды и наших соседей. Выход в плей-офф — маленькая победа, и она уже есть. Желаем удачи команде в финальной части чемпионата мира, важно не реагировать на психологическое давление, выдохнуть и проявить свои лучшие качества».