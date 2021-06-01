Роман Ротенберг — о победе над Швецией: «Хотел бы отметить самоотдачу и характер команды»
Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг подвел итоги матча со сборной Швеции (3:2 Б) на групповом этапе чемпионата мира в Риге.
«Это была игра уровня плей-офф, хотел бы отметить самоотдачу и характер команды, — приводит слова Ротенберга ТАСС. — Тренерский штаб в третьем периоде внес коррективы по ходу матча, и мы за счет этого смогли забить. После этого допустили череду ошибок и пропустили гол, будем работать над тем, как этого избежать в следующих матчах. Но сегодня надо отдать должное шведам, они очень здорово играли — пока для нас это был самый сильный соперник на турнире».
Сборная России обеспечила себе выход в плей-офф ЧМ-2021. Следующий матч российская команда проведет против сборной Белоруссии 1 июня.
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