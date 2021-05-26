Бадюков: «Швейцария не простит таких ошибок в обороне российской сборной»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу сборной России в игре против сборной Дании на чемпионате мира по хоккею-2021 в Латвии (3:0).

«Очень тяжелый матч для нашей сборной. Думаю, что датчане посмотрели наш матч со словаками, поняли, за счет чего нужно играть. Нам очень повезло, что они играли второй день подряд, усталость под конец матча была видна. Они сыграли от обороны, но свежести явно не хватило для игры вторым номером. Сегодня было пару ошибок в обороне, их нужно постараться избежать, в следующем матче нам их могут не простить», — сказал Бадюков «СЭ».

Также Бадюков оценил шансы нашей сборной на победу в следующем матче со сборной Швейцарии.

«Это будет матч за выход из группы. Я думаю, что швейцарцы уже всем показали на что способны, они играют в быстрый хоккей на этом чемпионате мира. Шведы в прошлом матче, находясь в своих не лучших кондициях, показали, как нужно действовать против сборной Швейцарии. Нашей сборной нужно будет с самого начала как можно больше бросать. Очень важно забить первыми, тогда они станут раскрываться, а нам необходимо будет ловить их на контратаках. Сейчас будет 3 дня, чтобы отдохнуть, залечить все травмы и быть готовыми сдержать темп соперника», — добавил Бадюков.

Сборная России набрала 9 очков после четырех игр и вышла на первое место в группе A. Следующий матч российская команда проведет против сборной Швейцарии. Игра начнется 29 мая в 16:15 по московскому времени.

(Антон Иванов)