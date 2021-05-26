Хоккей
ЧМ по хоккею 2021
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    Чемпионат мира

Нестеров о провале канадцев: «Все команды сильные. Это чемпионат мира, не Евротур какой-то»

19:03
Никита Нестеров. Фото Александр Федоров., «СЭ»
Никита Нестеров. Фото Александр Федоров., «СЭ»
Теги:

Защитник сборной России Никита Нестеров рассказал о победе над Данией (3:0) в матче чемпионата мира.

— Как чувствуете себя, прошла акклиматизация?

— Все отлично.

— Какие планы на два выходных?

— Планы на выходные — восстанавливать силы, отдыхать, готовиться к следующим матчам.

— Мы всех соперников разбираем. Это сильная команда. Тренеры расскажут, покажут видео. Будет интересная игра.

— Почему сборная Канады проваливает чемпионат мира?

— Лучше вопрос канадцам задать. Все команды сильные. Это чемпионат мира, не просто Евротур какой-то. Все хотят выиграть.

(Артур Хайруллин)

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

Читайте также

ФНЛ определила даты переходных матчей с командами РПЛ по итогам следующего сезона
Мужчина убил пожилую пару, "отомстив" за свой тюремный срок
Видео: Как пережить лунное затмение 26 мая и выжить
Ученые назвали максимально возможную продолжительность жизни человека

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры