Нестеров о провале канадцев: «Все команды сильные. Это чемпионат мира, не Евротур какой-то»
19:03
Защитник сборной России Никита Нестеров рассказал о победе над Данией (3:0) в матче чемпионата мира.
— Как чувствуете себя, прошла акклиматизация?
— Все отлично.
— Какие планы на два выходных?
— Планы на выходные — восстанавливать силы, отдыхать, готовиться к следующим матчам.
— Мы всех соперников разбираем. Это сильная команда. Тренеры расскажут, покажут видео. Будет интересная игра.
— Почему сборная Канады проваливает чемпионат мира?
— Лучше вопрос канадцам задать. Все команды сильные. Это чемпионат мира, не просто Евротур какой-то. Все хотят выиграть.
(Артур Хайруллин)
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