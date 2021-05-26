Нестеров о провале канадцев: «Все команды сильные. Это чемпионат мира, не Евротур какой-то»

Защитник сборной России Никита Нестеров рассказал о победе над Данией (3:0) в матче чемпионата мира.

— Как чувствуете себя, прошла акклиматизация?

— Все отлично.

— Какие планы на два выходных?

— Планы на выходные — восстанавливать силы, отдыхать, готовиться к следующим матчам.

— Мы всех соперников разбираем. Это сильная команда. Тренеры расскажут, покажут видео. Будет интересная игра.

— Почему сборная Канады проваливает чемпионат мира?

— Лучше вопрос канадцам задать. Все команды сильные. Это чемпионат мира, не просто Евротур какой-то. Все хотят выиграть.

(Артур Хайруллин)