Пресс-конференция главного тренера.

Перед полуфиналом против Канады, который состоится 5 января (начало — в 02:00 мск) главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов и нападающий Егор Чинахов ответили на вопросы журналистов.

Игорь Ларионов, главный тренер молодежной сборной России:

— Ребята потренировались с хорошей отдачей, с хорошим настроением, — сказал Ларионов. — Все те, кто планируют играть, находятся в хорошем состоянии. Завтра обычный день подготовки к матчу. Утром пара человек покатается, остальные сдают тесты на арене. Прогулка минут на 20 и обычная рутина перед игрой.

Об изменениях в составе

— По Чинахову вопрос открыт. Завтра с утра он будет на льду. Вчера он смотрелся неплохо. Михаил Абрамов возвращается к Грицюку и Афанасьеву. Пока такие изменения.

Об ожиданиях от полуфинала

— Мы ожидаем, что будет классическая игра с эмоциями, драмой. По-другому я не вижу. Мы горим желанием взять реванш за прошлый год. Трое ребят из этого состава помнят, насколько обидно было проиграть тот матч за чемпионство.

О словах экспертов

— Не читаю, что говорят эксперты. Общаюсь с некоторыми североамериканскими журналистами. Если нас ставят ниже, это хорошая мотивация. Мы готовы быть андердогами. Тренерский штаб верит в команду. Ребята это осознают и понимают. Каждый готов провести лучший матч на турнире, а может быть, и в жизни. Но мы не подогреваем ситуацию. Игра может повернуться в любую сторону. Не забывайте, что для молодых хоккеистов характерны эмоции, ошибки. Но никто из этой команды не боится соперника. Знаем, что канадцы не проиграли ни одного матча. Это хорошая мотивация нанести им первый шлепок.

О Германии

— Трудно узнать что-то новое о команде за три дня до конца чемпионата мира. Знаю, насколько они переживали и были расстроены после четвертьфинала. Да, 2:1 — это победа. В данной ситуации главное — победить. Хотелось бы, конечно, больший счет. Но мы должны отдавать должное сопернику. Немцы играли очень организованно. Но ребята понимают, что мы можем и будем играть сильнее.

Завтрашний матч станет большим тестом. Игра за выход в финал, серьезный соперник, который играет дома. Давление, наверное, будет больше на канадцев, чем на нас. Завтра ребятам все донесем, сегодня не стали нагнетать — нет смысла. Они должны нормально выспаться, подготовиться. А уже перед игрой скажем мотивационные слова, чтобы они были готовы отыграть сильный матч.

О важности полуфинала и роли помощников

— Полуфинал — очень важный матч что для начинающего тренера, что для опытного. Я располагаю очень сильными помощниками. Сергей Голубович отвечает за оборону, Владимир Филатов — за большинство и атаку. Владимир Потапов полностью контролирует игру соперника. Я веду игру в плане корректив. У нас приятная, рабочая атмосфера. Не запрещаю тренерам выражать свои эмоции, где-то подсказывать. Хотя стараюсь, чтобы было меньше криков, ругани, и ребята слышали тренера.

О том, как обыграть Канаду

— Первое — это дисциплина. Чтобы мы избегали моментов, которые приводят к удалениям. Второе — проявить наш русский характер, сыграть друг за друга. Естественно, не потерять хладнокровие. Сыграть в хоккей, который очень трудно остановить. Когда мы двигаем шайбу, играем в пас, ни один соперник ничего не сможет с нами поделать. Мы чувствуем поддержку от родителей, друзей, болельщиков. Рейтинги у МЧМ большие. Ребята захватили сердца многих болельщиков. Мы хотим, чтобы эта история продолжалась. Все горят желанием отыграть сильный матч и выйти в финал.

Об Аскарове

— Третьяк или Гашек с более сильным соперником, когда решается исход, проявляли свои лучшие качества. По Аскарову вопросов вообще нет. Ярослав — ведущий игрок команды, который свой опыт и спокойствие переносит на остальных. Не хочу говорить о минусах — они есть у всех. У него гораздо больше плюсов. Когда нужно, Ярослав свое подтащит. Он делает свою работу на «отлично». Мы верим в Аскарова. От критики никуда не деться. Это часть бизнеса. Сказал, чтобы парни относились к этому спокойнее и меньше на это реагировали. Это ждет их всю карьеру.

О судействе

— Это очень тонкий момент. Никогда не акцентирую внимание на этом. Мы должны быть готовы к любому повороту. Цель, которую мы ставим перед ребятами, выше тех вещей, которые могут произойти. Мы об этом и не говорим. Все зависит от нашей игры, от каждого игрока, который должен дать чуточку больше, чем раньше. Если мы выложим все свои козыри, сможем рассчитывать на победу.

Егор Чинахов, нападающий молодежной сборной России

О состоянии перед полуфиналом

— Состояние хорошее, мне уже лучше, — сказал Чинахов. — Эпизод с травмой? Выходил «один в ноль», неудачно упал и врезался в борт. Завтра будет раскатка, тренерский штаб решит, в составе я или нет. Приму любое их решение. Очень соскучился по игре. Переживал за парней в четвертьфинале и в матче группового этапа со шведами. Остается только выходить и показывать себя.

О канадцах и сообщениях Боба Хартли

— Контрольный матч с Канадой получился хорошим, но где-то не реализовали свои моменты. Тогда было начало сбора после карантина. Еще не все втянулись. Сейчас все в полной боевой готовности. Будем выигрывать.

Тяжелее играть с закрытыми сборными? Да, это чувствуется. Не привыкли к такому хоккею. Но это не оправдание. Надо находить лазейки и выигрывать такие матчи.

Матч с Канадой станет очень интересным и для нас, и для болельщиков. Это всегда важное противостояние. В полуфинале с любой командой нужно выходить и биться до конца. Боб Хартли пишет, поздравляет с победой, спрашивает, как у меня нога. Приятно, что беспокоится. Как обыграть Канаду, у него не спрашивал. Наши тренеры сами знают.