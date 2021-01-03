Непонятные мучения с заурядным соперником. Штанга, перекладина и вратарь спасли Россию от глобального позора

Итоги четвертьфинала чемпионата мира.

Россия U20 — Германия U20 — 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Голы: Пономарев — 3 (мен., Чистяков, Бардаков), 9:06 — 1:0. Башкиров — 1 (Афанасьев, Грицюк), 28:27 — 2:0. Элиас — 4, 43:24 — 2:1.

Вратари: Аскаров — Бугль (58:59).

Штраф: 10 — 4.

Броски: 27 (8+10+9) — 19 (3+8+8).

Судьи: Ковальски, Меннити.

2 января. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».

Везение, отскок, удача, фарт — используйте любое слово или берите их все, если есть желание сделать вывод об игре сборной России в четвертьфинале с немцами по горячим следам. Штанга, перекладина и великолепный Аскаров спасли нашу команду от глобального позора. Справедливости ради стоит отметить, что было несколько затяжных смен, когда россияне контролировали шайбу в чужой зоне, но при этом обошлось почти без смертельных угроз для ворот соперника.

? GOAL! Russia strikes first shorthanded to make it 1-0. pic.twitter.com/uwMXW8QQe4 — TSN (@TSN_Sports) January 2, 2021

В остальном говорить о каком-то доминировании не приходится, хотя перед началом игры ее характер виделся совсем другим. Еще с первого периода матча не покидало ощущение, что мы видим реинкарнацию олимпийского финала Пхенчхана-2018 на молодежном уровне. Непонятные мучения с заурядным соперником. К счастью, не пришлось спасаться благодаря невероятному чуду, как это сделал два года назад Гусев. Выход в полуфинал заставляет простить все остальные грехи.

Немецкая молодежка из-за коронавируса пострадала едва ли не больше всех из участников чемпионата мира. В Германии остались основной вратарь, два нападающих под ударные звенья, а уже на самом турнире команда потратила массу сил, играя в три неполные пятерки, когда восемь человек находились в изоляции. У меня нет уверенности в том, как бы закончился матч, собери немцы всех лучших. Сборная России тоже недосчиталась дисквалифицированного Абрамова и травмированного Чинахова. И выяснилось, что запас прочности у нее не так велик.

GOAL! Some pretty passing and Danil Bashkirov puts ?? up by two. pic.twitter.com/QiSMT6v9DM — TSN (@TSN_Sports) January 2, 2021

Было понятно, что опасность исходит исключительно от первой тройки сборной Германии. Четыре-пять моментов, включая гол, попадания в штангу и перекладину, состоялись при непосредственном участии Штюцтле и его партнеров. Россияне с ними по большому счету не справились. Перед следующими матчами с более статусными соперниками вроде Канады или США это очень тревожный момент. Игорь Ларионов после игры убеждал, что о недооценке немцев речи не шло и против команд, которые делают ставку на действия от глухой обороны, у нашей сборной возникают проблемы. А где же, спрашивается, романтики?

Florian Elias breaks the ice for Germany and it's a one goal game in the third period! ?? pic.twitter.com/ndvTvnbyEx — TSN (@TSN_Sports) January 2, 2021

Стремление сыграть красиво у нашего главного тренера сидит в крови. Это даже здорово, что он готов биться за свою философию везде и всегда. Но иногда стоит проявить гибкость и удивить оппонента, не ждущего простого решения. Неприятный осадок после вымученной победой скоро забудется, если россияне в следующем матче повторят то, что делали на предварительном этапе со сборными США и Швеции. Без нервов, преодоления трудностей и эпичного проявления характера ни одна российская молодежка до медалей не добиралась. Лучше обойтись без всего этого, но в то же время соглашусь на еще два таких отскока.