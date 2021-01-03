Интервью защитника молодежной сборной России и системы СКА Кирилла Кирсанова — о матче с Германией, полуфинале с Канадой, провокациях и судействе на МЧМ, опыте игры в КХЛ и предстоящем драфте НХЛ.

К судьям нет претензий

— Многие думали, что матч с Германией не принесет больших проблем. Но они все-таки возникли.

— Нельзя говорить, что Германия — слабый соперник и что нас ждала легкая игра. Турнир показал, что все команды сильные. Настрой был стопроцентный. Готовились, что немцы не отдадут победу просто так, будут бороться до последних минут и показывать себя. Хорошо, что удалось победить. Сейчас команда чувствует себя отлично. Все заряжены в предвкушении полуфинала.

— Игра немцев не стала удивлением?

— Нет. Тренеры показывали видео, мы разбирали, как играет соперник. Были полностью готовы к такой игре Германии.

— Захар Бардаков говорил, что против команд, которые играют от обороны, как, например, Чехия, нужно действовать проще.

— Да, соглашусь. Не зря говорят, что в простоте — гениальность. Поэтому требуется больше нацеленности на ворота. Где-то сыграть чуть проще: набросить шайбу, полезть на ворота, показать характер. Только так выигрываются матчи с соперниками, которые сильно прижимаются к воротам.

— Второй период с Германией получился скомканным. Есть закономерность в проблеме вторых периодов на турнире?

— Скорее это частные случаи, что так происходит в некоторых матчах.

— Есть объяснения удалениям с немцами? Во втором периоде шесть минут играли в меньшинстве.

— Где-то сыграли недисциплинированно, нарушили правила, за что и были наказаны. Здесь все очевидно.

— С каждым матчем все больше вопросов возникает по судейству. Как вы к этому относитесь?

— Все нормально. Арбитры трактуют эпизоды правильно. У нас нет к ним претензий. Все судьи опытные, квалифицированные.

— Психологически не давит, что грань дозволенного для нашей сборной чуть ниже? Об этом и главный тренер Игорь Ларионов на пресс-конференции говорил.

— У нас на первом плане команда. Нужно играть дисциплинированно ради общего результата. Стараемся сдерживать себя, чтобы команда побеждала. Лишние удаления не нужны.

— По сути, Германию в четвертьфинал вытащила тройка Тима Штюцле. Какие указания против них давали тренеры?

— Я бы не сказал, что у немцев все решает только одна тройка. У них неплохая команда, есть игроки высокого уровня. Что касается тройки Штюцле, от нас просили действовать с ними ближе, плотнее. Установки бить конкретно Штюцле не было.

— Когда в третьем периоде забил Элиас, а потом шайба попала в перекладину, волнение пошло на скамейке?

— Все равно волнение присутствовало. Но мы все не первый год играем в сборной. Так что отнеслись к этому спокойно. Это важные матчи. Если начнешь паниковать и теряться, ни к чему хорошему это не приведет. Команда доработала до конца и выиграла.

— В целом по турниру много говорят о провокациях со стороны разных сборных. Вы на себе это часто ощущали?

— Да, конечно: поздние силовые приемы, пару ласковых слов, тычки всякие. Мы к этому относимся спокойно и дисциплинированно. Стараемся не обращать внимания и не отвечать на провокации.

— Были моменты, когда хотелось вмазать кому-то?

— Нет таких моментов, к счастью или к сожалению, не было.

— То есть драки — не ваш метод решения проблем?

— А тут по ситуации. Если она располагает к драке, за партнера, тренера, персонал, страну, почему бы и нет.

— По МХЛ и детской школе часто приходилось драться? Выигрывали, проигрывали?

— Конечно, дрался. И выигрывал, и проигрывал. Все было: поражения, победы. На ошибках люди учатся, так сказать.

— Из-за лишних удалений в раздевалке возникают разумные микро-конфликты, когда кто-то может кому-то высказать?

— Конечно, микро-конфликты присутствуют. Думаю, они есть в каждой команде. Если все будет идеально, это не совсем хорошо. Но все стараются относится хладнокровно, дисциплинированно. Если уж не сдержал себя и получил удаление, партнер выходит за тебя биться, обороняться и ловить шайбы на себя.

На Аскарова можно положиться

— По ходу турнира ваша пара с Артемием Князевым серьезно прибавила и стала чаще выходить в важных ситуациях. Нашли нужную «химию»?

— У нас все защитники хорошо играют на своих ролях. Мы с Артемием, видимо, нашли какую-то связь, притерлись друг к другу. Все просто.

— Удивились, когда Игорь Ларионов выпустил вас в большинстве?

— Нет, это рабочий момент. Приятно, что дали шанс проявить себя. Надо использовать его и показывать себя на сто процентов. Игорь Николаевич отдельно объяснил, что и как нужно делать, как, впрочем, и другим игрокам.

— В большинстве вам приятнее двигать шайбу, отдавать передачи или же при первой возможности доставлять ее на ворота?

— Любому игроку приятнее играть с шайбой и выдавать классные передачи. То есть действовать в роли распасовщика. Но и на бросковой позиции я чувствую себя комфортно. Какую тренеры дадут установку, так и сыграю.

— В сборной чувствуется нехватка игроков с правым хватом? Из полевых праворукий только Егор Спиридонов.

— На первый взгляд, да, это не очень удобно. Но мы все профессиональны, поэтому нужно подстраиваться. Как говорится, нет неудобного хвата. Нужно принимать и обрабатывать шайбу. Это больше надуманная проблема. Хороший защитник должен уметь сыграть и слева, и справа. Понятно, что, например, в касание удобнее бросать, когда шайба идет под твой хват. Но мы справляемся и в таких условиях.

— После матча со шведами вы говорили, что готовы играть и по 30 минут. Неужели не устаете?

— Немного устаем, да. Но у нас есть время на восстановление между матчами. Делаем соответствующие мероприятия, отдыхаем. Так что играть много — нормально.

— Вратарь Ярослав Аскаров любит и умеет играть на выходах. Защитнику это помогает или же создает дополнительное напряжение?

— Только помогает. Ярослав очень здорово играет клюшкой. Может выйти из ворот, отдать передачу. Видели, как он обыгрывает соперников? Когда вратарь играет так хладнокровно, у защитников появляется уверенность, что можно положится на него.

— Существуют определенные договоренности, когда именно Аскаров играет на выходе? Или все ситуативно?

— Договоренности, конечно, есть, но это же игра. Ты не можешь предугадать, как сложится эпизод в данный момент. Каждый раз играешь по ситуации.

От канадцев можно ждать чего угодно

— Слышал, что летом Игорь Ларионов намекал на ваши проблемы с лишним весом. Это правда?

— Нет, это все слухи.

— Если посмотреть на ваше катание и движение, проблем не видно. Но, может, есть потенциал, скинув, допустим, пару килограммов, быть еще быстрее?

— Потенциал есть всегда, но сейчас все нормально.

— Следили за остальными парами четвертьфинала?

— После игры прежде всего хотелось выспаться, восстановиться. А потом уже посмотрели другие матчи четвертьфинала.

— Поражение шведов удивило?

— Даже не знаю, как ответить. Наверное, нет. Ни за кого же не болеешь, обе команды хорошие. Все решило желание: кто больше захотел, кто больше выложился, тот и победил.

— Наверное, не такие и мастеровитые шведы оказались, как говорил Хольц.

— Не знаю, не знаю...

— Его слова в раздевалке никого не задели?

— Нет, все нормально.

— В полуфинале нас ждут канадцы, с которыми встречались перед турниром. Какие выводы надо извлечь из того матча?

— Глобально в нашей игре ничего менять не нужно. Надо играть в свой хоккей, о котором говорит Игорь Николаевич. Больше владеть шайбой, всегда атаковать, быть нацеленными на ворота. В таком случае все получится.

— В чем опасность канадцев?

— Канадцы есть канадцы. От них можно ожидать чего угодно. Это очень мастеровитая команда, которая хорошо играет с шайбой. Нужно готовиться и доказывать наше превосходство игрой.

Импонирует игра Ожиганова, Сергачева и Проворова

— Вам только 18 лет, а вы уже сыграли 14 матчей в КХЛ. Наверное, дебют, когда игроки основы ушли на карантин, вы запомните надолго. Как вам объявили, что нужно играть за СКА?

— Тренеры молодежной команды сообщили, что в клубе такая ситуация. Игроки основы выбыли из-за травм, болезней. Нужно поехать в первую команду и помочь в КХЛ. Конечно, это невероятный опыт и впечатления. Эти эмоции никто никогда не забудет.

— Мандраж сильный был?

— Мандраж всегда присутствует в таких играх. Куда без него.

— По вашей игре показалось, что к взрослому уровню вы адаптировали очень быстро.

— В первом матче было тяжеловато, но потом уже вошел в ритм, в игру, в командную обстановку. Все-таки уровень в КХЛ гораздо выше, соперники сильнее. Нужно быстрее принимать решения. Было непривычно после молодежного хоккея сразу перестраиваться. Следующие матчи игралось легче.

— Как опыт с мужиками помогает со сверстниками?

— Ты становишься спокойнее, опытнее. Хладнокровнее принимаешь некоторые решения. Нет паники.

— Кто из защитников КХЛ или НХЛ вам импонирует по стилю игры?

— А из МХЛ можно назвать?

— Конечно.

— Сейчас из Канады приехал Кирилл Стеклов в «Русские Витязи». Мы с ним играли по юниорам в «Витязе». По мышлению, по контролю шайбы, по видению площадки он нравится. В СКА нравится Игорь Ожиганов. Если взять НХЛ, то, наверное, Михаил Сергачев и Иван Проворов.

— В СКА-1946 вы играете с Матвеем Мичковым, которого считают будущим суперталантом. Насколько он реально хорош?

— Насколько хорош, думаю, будут говорить тренеры, скауты и политики. Я — игрок, который просто выходит с ним в одной команде. Как партнер скажу, что для своего возраста он неплохо смотрится.

— Он бы потянул уровень МЧМ уже сейчас?

— Мне сложно судить. Это лучше у тренерского штаба спрашивать. Им виднее сила, энергетика, способности каждого игрока и кого не хватает сборной.

Мыслей о драфте нет

— Вы осознанно стали защитником или так сложились обстоятельства? Обычно по детской школе мало кто хочет играть в обороне.

— Осознанно. Мне нравилось отнимать шайбу, совмещая при этом атакующие навыки. То есть кого-то обыгрывать и в то же время помогать вратарю, защите — быть и там, и там.

— Как в Твери, где вы начали заниматься, обстоят дела с подготовкой хоккеистов?

— Сейчас созданы практически максимальные условия для развития игроков. Единственное, бывший губернатор области Андрей Шевелев больше любил хоккей и вкладывался в этот вид спорта. После него финансирование, к сожалению, закончилось. Закрыли клуб Высшей лиги ТХК. Осталась только команда из МХЛ Б — «Тверичи». Раньше, когда существовал ТХК, было лучше. Но при этом сейчас тоже есть хорошие молодые игроки и квалифицированные тренеры.

— Большой минус, когда нет вертикали молодежная команда — взрослая.

— Да, это, наверное, единственный минус. Но, например, возьмите того же Егора Лобанова — воспитанника тверской школы. В том году он играл за «Тверичей», а сейчас в красноярском «Соколе» из ВХЛ.

— Самый известный хоккеист из Твери — Илья Ковальчук. Вы с ним пересекались?

— Только косвенно. Лично не знакомы. Вроде приходил на тренировки по детской школе к нам.

— Почему после сезона-2016/17 вы перешли из «Тверичей» в «Витязь»?

— Тогда Геннадий Курдин, который тренировал «Витязь», проявлял интерес ко мне и еще одному игроку — Ивану Лутцеву. Нас позвали на просмотр. Кроме того, наши тренеры из «Тверичей» были хорошо знакомы с Курдиным. Как-то в итоге нами и заинтересовались. Тренер отвез нас на просмотр из Твери в Подольск. Мы проявили себя, и Курдин взял нас в «Витязь».

— Год назад вас обменяли в систему СКА. Как считаете, вы выиграли от той сделки?

— Каждое решение, каким бы оно ни было, правильное. Думаю, я выиграл.

— В следующем году вы выходите на драфт НХЛ. Следите за рейтингами и скаутскими отчетами?

— Нет, сейчас не до этого. Мысли только о чемпионате мира, а когда приеду в Питер, — о клубе. Очень много игр и в ВХЛ, и в КХЛ. Поэтому думаю только о своей игре. Драфт — лишь очередная ступень. Конечно, это приятно, но не зацикливаюсь на этом.

— Скауты выходят на связь?

— Да. Некоторые клубы звонят, пишут, интересуются некоторыми моментами.

— Ваш контракт заканчивается после сезона-2021/22. Не задумываетесь об отъезде в Америку через год.

— Пока нет. Сейчас я играю в России и получаю удовольствие.

Кирилл Кирсанов

Родился 19 сентября 2002 года в Твери.

Защитник.

Игровая карьера: СКА-1946 (2019-н.в., МХЛ), СКА (2020-н.в., КХЛ), «СКА-Нева» (2020-н.в., ВХЛ).

Победитель Кубка Глинки/Гретцки-2019 в составе сборной России U18.