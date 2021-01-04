Не засудят ли Россию в матче с Канадой? Стоит ли в полуфинале опасаться канадских арбитров

Разбираем фолы и спорные эпизоды в четвертьфинальной матче МЧМ против Германии.

Как известно, на МЧМ в Эдмонтоне работают исключительно канадские судьи. Добраться в Канаду на турнир в конце 2020 года вдруг стало примерно так же сложно, как в 1920-м. Если уж спортсмены прибыли в Эдмонтон на одном маленьком самолете, который летел с двумя посадками из Хельсинки (слава богу, что игроки не добирались морем), то о судьях решили не беспокоиться и не заморачиваться их логистикой.

Стоит ли России опасаться канадских судей? И да, и нет. Судейство непредсказуемо как погода: может быть ветрено с дождем, а может быть ясно и тепло. Прибивать своих канадцы точно не будут. Подсуживать своим, когда турнир показывают с 30 камер тоже непрофессионально. Мелких ошибок в любом случае не избежать, а спорные или слабые эпизоды, скорее всего, будут трактоваться в пользу хозяев. Просто к этому надо быть заранее готовыми.

Давайте разберем часть спорных эпизодов в четвертьфинале Россия — Германия, чтобы понять, как работают рефери в играх российской сборной.

Вот, например, защитник немцев Лукас Фладе накладывает клюшку во время броска Максима Грошева. Уже много лет такие моменты трактуются как нарушение правил. Клюшка не просто высоко, она — между рук атакующего игрока и мешает ему совершить техническое действие, в данном случае — нанести качественный бросок. Это две минуты. Момент был в динамике, разглядеть во время игры его очень непросто. К счастью, его увидели.

Lucas Flade na jaula por slashing em Maxim Groshev pic.twitter.com/x94rfWyFXj — Liga Kontinental (@LigaKontinental) January 2, 2021

Тут уже сборную России простили судьи. Понятно, что против Штюцле надо было играть жестко, но в этом моменте Чистяков слегка перестарался: поднял локоть и попал по голове. Тяжелых последствий не было, но это 2+10 минут — малый и дисциплинарный штраф за атаку в голову. Как и в прошлых моментах судьи просто не увидели нарушение, хотя вполне могли это сделать.

Тут уже сборную России простили судьи. Понятно, что против Штютцле надо было играть жестко, но в этом моменте Чистяков слегка перестарался: поднял локоть и попал по голове (смотреть на видео с 2.03.20). Тяжелых последствий не было, но это 2+10 минут — малый и дисциплинарный штраф за атаку в голову. Как и в прошлых моментах судьи просто не увидели нарушение, хотя вполне могли это сделать.

Удаление Даниила Чайки. Клюшка его остается перед немецким игроком, после чего тот продолжает движение и падает. Такие нарушения уже достаточно давно квалифицируются как подножка. Наиболее характерный пример — две минуты Сергея Калинина в финале ОИ-2018, в самой его концовке, которое должно было похоронить российскую команду, если бы не находчивость Никиты Гусева. Конечно, Жан-Люка Шумахер немножечко «нарисовал» падение, за что тоже мог получит малый штраф. Но факт есть факт — нарушение у Чайки было.

PP Alemanha



Chayka na jaula pic.twitter.com/sgbo9HG1VH — Liga Kontinental (@LigaKontinental) January 2, 2021

После вбрасывания Даниил Башкиров ставит шлагбаум немецкому форварду, слегка сдерживая его клюшкой. Это две минуты, судьи простили нашего нападающего, который вместо малого штрафа чуть позже забил гол.

Kirsanov na jaula pic.twitter.com/NOLhZQh7Sh — Liga Kontinental (@LigaKontinental) January 2, 2021

Семен Чистяков играет высокоподнятой клюшкой против Юлиана Хробота. На самом деле он ставит клюшку перед немецким форвардом, а та по инерции за счет движения соперника поднимается вверх и доходит до лица. Но две минуты за это нарушение можно схлопотать даже при броске по воротам, если очень высоко замахиваться и попасть при этом клюшкой по чужому лицу: по правилам игрок отвечает за свою клюшку и если она наносит повреждение сопернику или просто касается его головы или шеи — следует удаление.

Chistyakov na jaula... Assim n?o d?, n?o ??



PP Alemanha pic.twitter.com/wR8HbK8DjU — Liga Kontinental (@LigaKontinental) January 2, 2021

Тут в наказании вообще нет никаких вопросов. Спиридонов везет шайбу по льду и заводит ее под Аскарова. Играть рукой можно, что по шайбе, находящейся в воздухе, что на льду. Но лишь откидывать ее. Нести шайбу в руке или возить по льду нельзя.

PP Para a Alemanha...



Delay of the game



Era s? o que me faltava pic.twitter.com/FBKiGDkPzN — Liga Kontinental (@LigaKontinental) January 2, 2021

Тут уже сборную России простили судьи. Понятно, что против Штюцле надо было играть жестко, но в этом моменте Чистяков слегка перестарался: поднял локоть и попал по голове. Тяжелых последствий не было, но это 2+10 минут — малый и дисциплинарный штраф за атаку в голову. Как и в прошлых моментах судьи просто не увидели нарушение, хотя вполне могли это сделать.

Вывод простой — примерно такое же судейство ждет нас в матче с Канадой, с оговоркой, что нарушений у канадцев они заметят чуть меньше. Это значит, что нужно будет забивать нормальные, а не спорные голы, не размениваться по пустякам, не поддаваться эмоциям и не фолить в моментах, когда нашим воротам ничего не угрожает.