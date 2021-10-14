Браташ назначен главным тренером молодежной сборной России. Ларионов возглавил олимпийскую сборную

Штаб сборной России принял решение назначить главного тренера молодежной сборной Игоря Ларионова на должность главного тренера олимпийской сборной (ближайший резерв национальной команды). Главным тренером молодежной сборной назначен Олег Браташ, сообщает сайт ФХР.

Браташ работает в системе сборных команд России с 2015 года, ранее специалист был тренером в молодежной сборной и главным тренером олимпийской сборной.

Для Игоря Ларионова нынешний сезон в системе сборных России третий по счету. В сезоне-2019/20 специалист входил в тренерский штаб молодежной сборной России на МЧМ, затем был назначен главным тренером сборной U20. Специалист займется подготовкой резерва для национальной команды.